Limba textului introdus este detectată automat, iar utilizatorii pot selecta manual limba dorită pentru traducere. Serviciul suportă peste 50 de limbi, inclusiv limba română, încă de la lansare.

Sub câmpul de traduceri, sunt disponibile opțiuni suplimentare pentru ajustarea textului, cum ar fi reformularea expresiilor pentru utilizare profesională, folosind inteligența artificială ChatGPT.

Deși este bazat pe tehnologia chatbot-ului ChatGPT, Translate poate fi utilizat fără a fi nevoie de autentificarea într-un cont. Acest aspect îl face accesibil unui public larg, consolidându-i poziția pe piața traducerilor digitale.

