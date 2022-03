„Tânărul Bucătar al Anului” în 2007, apoi, în 2011, chef la restaurantul istoric Schloss Wülflingen din Winterthur. Un an mai târziu, Adam își deschidea propria afacere. Într-un timp scurt și-a construit un adevărat imperiu gastronomic, cu opt restaurante în Elveția, plus Smartfood Delivery, un serviciu de catering în care care mâncarea era adaptată planului personal de fitness al clientului. În plus, a avut și propria emisiune culinară la televiziunea locală din Schaffhausen, „Give Adam Saures”.

167.000 de euro pentru iubită, pentru care a fugit în România, lăsând 150 de angajați pe drumuri

Totul s-a prăbușit brusc, ca un castel de nisip, în 2017, când a fugit în România și și-a lăsat pe drumuri cei 150 de angajați. Ulterior, a revenit în Elveția, dar a demisionat din toate funcțiile din rețeaua sa de companii, pe care le-a falimentat.

Ceea ce a rămas a fost un munte de datorii, aproximativ 1,3 de milioane de euro. Potrivit rechizitoriului din actualul proces, companiile lui Adam și-au acordat reciproc împrumuturi fără dobândă, fără acorduri scrise și garanțiile necesare.

167.000 de de euro din conturile firmelor sale au mers direct la iubita lui româncă. Îi spunea că îl iubește și l-a stors de bani.

De asemenea, Simon a cheltuit în jur de 20.500 de euro pentru serviciile unor case de toleranță, iar alte sume le-a direcționat pentru a-și plăti vacanțele și hainele scumpe.

Potrivit Blick, Adam, care acum lucrează cu bucătar part-time într-un hotel din Olten, a recunoscut toate acuzațiile și va primi o pedeapsă 20 de luni de închisoare condiționată.

Foto: Captură Blick

