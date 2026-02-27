Chimcomplex disponibilizează 1.200 de angajați din aprilie 2026

Patronul Chimcomplex anunță oprirea unor linii de producție și concedierea a 1.200 de angajați din aprilie 2026. Ștefan Vuza a criticat lipsa de sprijin din partea statului pentru industriile energo-intensive.

„Chimcomplex a decis ca începând cu luna aprilie 2026 să aplice scenariul 3, din cele șase scenarii de lucru, care prevede: oprirea secțiilor energo-intensive și disponibilizarea a cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală“, a declarat Ștefan Vuza, patronul Chimcomplex, conform raportului financiar aferent anului 2025.

Vuza a criticat dur lipsa de sprijin din partea statului pentru industriile energo-intensive, precum chimia și metalurgia. „Am demonstrat, pe bază de documente, că statul greșește când nu sprijină industriile energo-intensive. Am primit răspunsul că programul de relansare economică va include măsuri similare cu cele din alte state europene. Acum constatăm că aceste măsuri au dispărut și că influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun“, a subliniat Vuza.

Ce prevede planul de restructurare al Chimcomplex

Chimcomplex, care operează platformele industriale din Onești și Râmnicu Vâlcea, a înregistrat o scădere de 29% a cifrei de afaceri în 2025, ajungând la 1,063 de miliarde de lei, conform economica.net. Deși EBITDA a rămas pozitiv, la 62 de milioane lei, compania a raportat o pierdere netă de 179 de milioane de lei, cauzată de creșterea prețurilor la gaze naturale (+30%) și energie electrică (+15%).

Planul de restructurare prevede și oprirea a două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție, ceea ce ar putea însemna pierderea unor finanțări nerambursabile în valoare de 150 de milioane de euro din fonduri PNRR. În plus, Chimcomplex își va dezvolta o divizie de trading, urmând să importe produse chimice de 1,2 miliarde de euro anual din țări cu politici energetice favorabile, ceea ce ar putea adânci deficitul comercial al României pe segmentul produselor chimice cu 15%.

„Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%. Din acest motiv, vom aplica planul de conservare pentru o parte dintre capacitățile de producție ale grupului pentru că în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție“, a afirmat Vuza.

Vuza cere măsuri urgente din partea Guvernului

Raportul CEFIC, realizat de Roland Berger, semnalează o criză industrială profundă în Europa, cu 160 de platforme chimice închise între 2022 și 2025 și o pierdere de 200.000 de locuri de muncă directe. Conform datelor, 74% dintre companiile din industria chimică europeană au încheiat anul 2025 cu EBITDA negativ.

Vuza a atras atenția asupra necesității unor măsuri urgente din partea Guvernului României pentru sprijinirea industriei chimice. „Programul de relansare economică actual se află la pol opus față de măsurile aplicate de Germania, Franța sau Spania, care știu că economia națională va cădea fără industrie. România încă ezită, iar această ezitare menține avantajele intermediarilor din energie, în timp ce economia reală suportă costurile“, a concluzionat Ștefan Vuza.

Chimcomplex este o companie chimică industrială majoră din România, cu sediul la Onești (județul Bacău), specializată în producerea de substanțe chimice anorganice și organice esențiale pentru diverse industrii. Fondată în 1954, este cel mai mare exportator privat românesc în domeniu, valorificând resurse naționale precum sarea, calcarul și gazele naturale, cu accent pe polioli, clorosodice și oxo-alcooli.

