„Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat”, a transmis Comisia Europeană vineri, 27 februarie.

Apoi a făcut un scurt istoric. În ianuarie 2022, Comisia Europeană a aprobat condiționat un ajutor de restructurare de 2,66 de miliarde de euro pentru CE Oltenia, pentru perioada 2021-2026. În decembrie 2025, România a propus un plan modificat, majorând ajutorul la 2,86 de miliarde de euro, adică un plus de 200 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Bolojan a cerut și prelungirea perioadei de restructurare până la sfârșitul anului 2029.

„România a susținut că motivul prelungirii este implementarea cu întârziere a unor noi centrale de producere a energiei electrice pe bază de energie solară și de gaze, lucru care, la rândul său, a întârziat eliminarea treptată a capacităților existente pe bază de lignit ale societății CE Oltenia. România a susținut că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situației geopolitice actuale. România, prin CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova, cu care se învecinează, și unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina”, a explicat Comisia Europeană.

Acum, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare modificat este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. „Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată. Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv CE Oltenia, ocazia de a prezenta observații. Acest lucru nu aduce atingere rezultatului investigației”, a conchis instituția care are sediul principal la Bruxelles.

CE Oltenia este o companie de stat, controlată de Ministerul Energiei, care produce energie electrică și termică folosind lignit. De asemenea, se ocupă cu extragerea și pregătirea lignitului, iar statul român deține aproximativ 87,5% din acțiuni.



