Despre gemul de portocale

Gemul de portocale este printre cele mai apreciate tipuri de gem în multe țări din lume, atât datorită gustului său delicios dulce-acrișor, cât și datorită aromei proaspete, citrice, care îl face ușor de recunoscut.

Este un produs obținut prin fierberea portocalelor cu zahăr, uneori cu adaos de suc de lămâie, până când compoziția se îngroașă și capătă consistența specifică gemurilor. Spre deosebire de multe alte fructe, portocala are un conținut ridicat de pectină, mai ales în coajă și în partea albă dintre coajă și pulpă, ceea ce face ca gemul să se lege natural, fără a fi nevoie de agenți artificiali de gelifiere.

Gemul de portocale este foarte popular în special în Marea Britanie. Aici, marmelada de portocale amare este aproape nelipsită de la micul dejun, fiind consumată tradițional pe pâine prăjită cu unt și alături de ceai.

Portocalele amare, cunoscute și sub numele de portocale de Seville, oferă un gust ușor amărui, foarte apreciat de britanici, care echilibrează perfect dulceața zahărului.

În Spania, una dintre țările cele mai mari producătoare de portocale din lume, gemul este de obicei mai dulce și mai fructat, realizat din soiuri de portocale suculente, iar în Franța este folosit intens în patiserie, ca umplutură pentru croissante, tarte, rulade sau prăjituri fine.

În Italia și în alte țări mediteraneene, gemul de portocale este adesea combinat cu migdale, vanilie sau lichioruri aromate, devenind un produs mai sofisticat, folosit inclusiv în deserturi gourmet sau alături de brânzeturi maturate.

Cum se face gemul de portocale – trucuri și sfaturi

Pentru a obține un gem de portocale cu adevărat aromat și delicios, alegerea fructelor este esențială.

Cele mai bune sunt portocalele bine coapte, care par grele pentru dimensiunea lor, cu coajă subțire și lucioasă, deoarece acestea sunt mai suculente și mai parfumate.

Ideal este să fie portocale netratate chimic, mai ales dacă se folosește și coaja. Spălarea atentă și, eventual, frecarea cojii cu un burete sunt pași importanți înainte de preparare.

Coaja de portocală conține uleiuri esențiale extrem de aromate, dar și substanțe amare. Dacă se dorește un gem mai delicat, coaja se poate opări de una sau două ori în apă clocotită, aruncând apa, pentru a reduce amăreala.

Dacă, în schimb, se urmărește un gust mai intens, coaja se poate păstra aproape integral, tăiată foarte fin, pentru a elibera cât mai multă aromă.

Fierberea lentă este un alt factor cheie. Gemul de portocale nu trebuie grăbit, deoarece aromele se dezvoltă treptat.

Ideal este să se fiarbă la foc mic sau mediu, amestecând constant, până când lichidul scade și textura devine lucioasă și legată. Testul clasic pentru consistență este picătura de gem pusă pe o farfurie rece. Dacă se încheagă ușor și nu curge imediat, gemul este gata.

Adăugarea sucului de lămâie nu este obligatorie, dar este recomandată. Lămâia intensifică gustul citric, echilibrează dulceața și ajută la conservare, datorită acidității sale naturale.

De asemenea, un strop de vanilie, scorțișoară sau ghimbir poate transforma un gem banal într-unul spectaculos. Pentru un plus de rafinament, unii adaugă la final câteva picături de lichior de portocale sau coniac, care oferă un parfum subtil, fără a domina gustul fructului.

Rețete de gem de portocale

Gem de portocale clasic

Gem de portocale clasic

Ingrediente:

1,5 kg portocale bine coapte

1kg zahăr

sucul de la 1 lămâie

200 ml apă

Mod de preparare:

Portocalele se spală foarte bine sub jet de apă caldă. Este important să îndepărtezi orice urmă de ceară sau impurități de pe coajă.

După spălare, portocalele se curăță de coajă. Dacă sunt portocale netratate, coaja poate fi păstrată și tăiată în fâșii foarte fine, pentru un plus de aromă. Pulpa se taie în bucăți medii, îndepărtând sâmburii și fibrele prea groase.

Bucățile de portocală și apa se pun într-o oală mare, cu fund gros, care distribuie uniform căldura. Se fierb la foc mic timp de aproximativ 30-40 de minute, până când fructele devin foarte moi și încep să se dezintegreze ușor.

După această etapă, poți pasa compoziția cu un blender vertical pentru un gem fin sau poți lăsa bucățile întregi, dacă îți place textura.

Se adaugă zahărul și sucul de lămâie, se amestecă foarte bine și se continuă fierberea la foc mic încă 40-60 de minute.

Este important să amesteci des, deoarece zahărul se poate carameliza la bază și gemul se poate arde ușor. Pe măsură ce fierbe, lichidul se reduce, iar gemul capătă un aspect lucios și vâscos.

Se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se lasă să se răcească lent.

Gem de portocale cu ghimbir

Gem de portocale cu ghimbir

Ingrediente:

1 kg portocale

700 g zahăr

40 g ghimbir proaspăt ras

sucul de la 2 lămâi

150 ml apă

Mod de preparare:

Portocalele se curăță de coajă și se taie în cuburi mici. Ghimbirul se curăță și se rade foarte fin.

Într-o cratiță largă se pun portocalele, apa și ghimbirul și se fierb la foc mediu aproximativ 25-30 de minute. Portocalele trebuie să devină aproape o pastă, iar ghimbirul să-și elibereze aroma.

După ce fructele sunt moi, compoziția se pasează parțial, lăsând intenționat mici bucăți pentru textură. Se adaugă zahărul și se fierbe din nou la foc mic, amestecând constant, încă 20 de minute.

Abia după ce gemul începe să se lege se adaugă sucul de lămâie. Se mai fierbe totul 10 minute, doar cât să se omogenizeze. Rezultatul este un gem aromat, cu gust dulce și ușor picant.

Gem de portocale cu vanilie și rom

Gem de portocale cu vanilie și rom

Ingrediente:

1 kg portocale

700 g zahăr brun

1 păstaie de vanilie

50 ml rom brun

100 ml apă

Mod de preparare:

Portocalele se spală foarte bine, apoi se curăță de coajă și se taie în bucăți medii sau mari, în funcție de cât de texturat vrei să fie gemul. Se îndepărtează sâmburii și eventualele fibre foarte groase. Dacă dorești un plus de aromă citrică, poți păstra puțină coajă de portocală.

Păstaia de vanilie se taie pe lung cu un cuțit ascuțit. Cu lama cuțitului se răzuiesc semințele din interior.

Într-o cratiță largă, cu fund gros, se pun portocalele, apa, semințele de vanilie și coaja păstăii. Se așază totul pe foc mic și se lasă să fiarbă aproximativ 30 de minute, timp în care fructele se înmoaie, iar vanilia își eliberează aroma treptat. Este important ca focul să fie moderat, nu foarte mare.

După această primă fierbere, se scoate coaja păstăii de vanilie din oală și se aruncă.

Se adaugă zahărul brun și se amestecă foarte bine până se dizolvă complet. Se continuă fierberea la foc mic încă 30, amestecând des, mai ales spre final, deoarece zahărul brun se caramelizează ușor și există riscul să se prindă.

Pe măsură ce fierbe, gemul capătă o culoare mai închisă, cu tentă de caramel, și o consistență mai densă.

Când gemul este aproape gata, se adaugă romul. Acesta se pune la final pentru a nu se evapora complet aroma alcoolului. După adăugare, se mai lasă pe foc 5 minute, suficient cât să se evapore o parte din alcool, dar să rămână parfumul specific.

Pentru verificarea consistenței, se face testul farfuriei reci, o picătură de gem pusă pe o farfurie rece trebuie să se întărească ușor și să nu curgă imediat. Dacă este prea fluid, se mai fierbe câteva minute.

Gemul se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos până la răcirea completă. Rezultatul este un gem intens aromat, cu note de caramel, vanilie și rom, perfect pentru clătite, prăjituri, brânzeturi fine sau chiar ca umplutură pentru torturi și rulade.

Descoperă și delicioasele rețete de dulceață de portocale.

Marmeladă de portocale amare

Marmeladă de portocale amare

Ingrediente:

1,2 kg portocale (ideal portocale amare de Sevilla)

1 kg zahăr

1 litru apă

sucul de la 1 lămâie

Mod de preparare:

Portocalele se spală foarte bine și se taie în jumătăți. Se stoarce sucul și se păstrează. Coaja se taie în fâșii foarte subțiri, aproape ca niște fire, deoarece textura finală a marmeladei se bazează pe aceste bucăți.

Pulpa, sucul și coaja se pun într-o oală mare cu apa și se fierb la foc mic timp de aproximativ o oră. În această perioadă, fibrele se înmoaie, iar gustul amar se mai domolește.

După fierberea inițială, se adaugă zahărul și sucul de lămâie și se continuă fierberea încă 40 de minute.

Marmelada trebuie să fie mai groasă decât un gem obișnuit. Fâșiile de coajă rămân vizibile. Se toarnă fierbinte în borcane și se sigilează imediat.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE