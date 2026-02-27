Impozitul pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani va fi redus cu 25%, iar pentru cele construite în urmă cu mai mult de 50 de ani, reducerea va fi de 15%.

Cum sunt reduse impozitele pe clădiri

Reducerile pentru impozitele pe clădiri vor fi reintroduse, dar într-o formă diminuată comparativ cu cele aplicate anterior majorărilor din ianuarie 2026.

Spre exemplu, în cazul clădirilor mai vechi de 100 de ani, reducerea va fi de 25%, față de 50% înainte, iar pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, reducerea va fi de 15%, față de 30% anterior.

În trecut, impozitele includeau și o reducere de 10% pentru clădirile cu o vechime între 30 și 50 de ani, însă aceasta nu va mai fi aplicată.

În plus, se anulează și scutirea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocurile mari cu peste trei etaje și mai mult de opt apartamente.

Românii cu dizabilități, diminuări de impozite

În plus, românii cu dizabilități vor beneficia de diminuări de impozite, după ce scutirile totale de care dispuneau anterior au fost eliminate la începutul anului.

Acestea vor beneficia de o reducere de 50% pentru impozitul aferent primei locuințe, cu condiția ca aceasta să fie locuința de domiciliu, și de o reducere similară pentru primul autovehicul, dacă acesta are o capacitate cilindrică mică.

Noile măsuri fiscale vin în contextul în care, la începutul anului 2026, impozitele pe locuințe au fost majorate cu aproximativ 80%, creștere care a rezultat, în mare parte, din eliminarea mai multor excepții de la baza de impozitare.

Plafon de 1.500 de lei pentru cheltuielile cu locuința de serviciu

De asemenea, Guvernul a stabilit un plafon maxim de 1.500 de lei lunar pentru cheltuielile legate de locuința de serviciu, cazarea și transportul prefecților și subprefecților. Sumele necesare vor fi acoperite din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată, Executivul a aprobat o ordonanță de urgență pentru dezvoltarea sectorului biometanului. Această măsură creează cadrul legal pentru integrarea biometanului în rețelele naționale de transport și distribuție a gazelor naturale.

Biometanul, un gaz cu o compoziție chimică asemănătoare gazului natural, poate fi utilizat în transport, industrie, agricultură și sectorul energetic, contribuind semnificativ la reducerea amprentei de carbon.

Producătorii de biometan vor suporta integral costurile de racordare și vor asigura infrastructura necesară injectării în rețele, fără ca acești bani să fie transferați consumatorilor finali, a precizat Guvernul.

Ministerul Energiei urmează să creeze scheme de sprijin pentru finanțarea proiectelor de producție a biometanului, în vederea stimulării acestui sector considerat esențial pentru tranziția energetică.

Pe de altă parte, un proiect de ordonanță de urgență ce viza înăsprirea mecanismelor de recuperare a creanțelor fiscale a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de vineri de către Ministerul Finanțelor.

Autoritățile urmează să revină săptămâna viitoare cu modificări ce vizează, printre altele, domeniul accizelor.

