Dincolo de vizibilitate, asocierea reflectă o aliniere de valori.

Formula 1 este un univers în care fiecare decizie contează, iar performanța este rezultatul muncii coordonate a sute de specialiști. În mod similar, în banking, rezultatele sunt construite prin analiză riguroasă, inovație tehnologică și capacitatea de a anticipa schimbările.

„Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate din McLaren”, a declarat Ömer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Brandingul BT va fi vizibil, pentru al doilea an la rând, pe monoposturile echipei, inclusiv pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri, în cadrul celor două curse europene.

Banca Transilvania a pregătit multe beneficii și surprize pe tot parcursul anului pentru clienții săi, pe care îi așteaptă beneficii premium, exclusive, concepute special pentru evenimentele de Formula 1.

Pentru BT, prezența la două curse europene în 2026 nu este doar o extindere de calendar, ci și o reafirmare a unei direcții strategice.

Într-un context de business global, extinderea parteneriatului dintre o bancă românească și cea mai performantă echipă a momentului în Formula 1, la cel mai înalt nivel al sporturilor cu motor, este un exemplu despre cum un brand românesc poate participa la platforme globale de elită și poate transforma asocierea cu excelența într-un mesaj relevant pentru clienți și parteneri.

Foto: Banca Transilvania

