Prilejuit de recenta lansare a cărții „Harta relațiilor tale”, a treia publicație a sa după primele două volume, turneul național „Relațiile. Conexiuni vizibile și invizibile” al doctorului psiholog Raluca Anton este un demers care vine după ce publicul din țară și-a exprimat dorința de a se întâlni live cu aceasta.

„Sunt peste 20 de ani de când psihologia mi-a devenit drum, limbaj și sens. De atunci, fiecare postare, fiecare curs, fiecare carte și fiecare întâlnire m-au adus mai aproape de înțelegerea unui adevăr simplu: nu existăm în afara relațiilor. Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi, vizibile sau invizibile.

În martie 2026 pornesc într-un turneu național în nouă orașe care adună toate aceste înțelegeri într-o serie de evenimente speciale: «Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile». Vom vorbi despre relații în toate formele lor: de cuplu, de familie, de prietenie, profesionale, dar și despre cea mai tăcută și uneori cea mai grea dintre ele: relația cu noi înșine.

Îmi doresc să aduc o perspectivă clară asupra modului în care putem construi relații mai conștiente, mai vii și mai sănătoase. O seară în care ne vom uita la tiparele noastre, la felul în care iubim, la ce ne doare și la ce ne ține împreună. Abia aștept să ne revedem. Să povestim. Să (re)descoperim împreună ce înseamnă, cu adevărat, relațiile care ne formează”, a spus psih. dr. Raluca Anton.

Turneul, care are la bază ideea că omul nu există fără relațiile care-i conturează identitatea, propune experiențe vii, de dialog și reflecție pe tema explorării sinelui relațional, a tiparelor care influențează relațiile vizibile și invizibile cu partenerul, familia, prietenii, colegii sau chiar cu sinele și a modului în care se pot construi relații conștiente și sănătoase pe toate planurile, are punctul de start pe 1 martie 2026 în Brașov, iar apoi ajunge pe 2 martie la Sibiu, pe 8 martie la Timișoara, pe 9 martie la Oradea, pe 12 martie la Craiova, pe 13 martie la Constanța, pe 14 martie la Ploiești, pe 24 martie la Iași și pe 25 martie se oprește la Suceava.

