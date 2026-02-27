Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, persoanele care au afecțiuni gastrice, digestive sau metabolice vor simți, mai intens ca în alte dăți, unele disfuncții specifice.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, Luna va tranzita zodia Leului și le va da celor care s-au născut în acest semn energie, vigoare, ambiție, forță fizică, mobilizare rapidă și dorința de a înlătura obstacolele.

În general, acestea se vor plasa în sectorul relațiilor parteneriale și al vieții sociale și profesionale. În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va tranzita sectorul banilor și al bunurilor obținute în urma unor demersuri la care participă și persoane care au putere de decizie ori care sunt interesate să primească și ele integral sau o cotă din acele beneficii. Marte le va da nativilor suplețea necesară în abordarea problemei sau în gestionarea unui eventual conflict, insuflându-le onestitate sau chiar generozitate.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, cele două case ale banilor și câștigurilor materiale vor evolua sub influența exercitată de Luna Plină în Fecioară, din 3 martie. Pentru chestiunile salariale, această fază va avea un impact modest, dar efectul special se va înregistra în casa a VIII-a, în care, spuneam mai înainte, își va începe tranzitul planeta Marte, dar din care, în ziua de 6 martie, va pleca planeta Venus, care va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va susține universul de gânduri, convingeri, aspirații și dorința de evoluție personală.

Atenție la turnura pe care o poate lua o chestiune financiară sau patrimonială pe 6 martie, când Jupiter va face ultimul aspect benefic cu Soarele pentru următorii doisprezece ani. Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, Leii vor rămâne circumspecți, dacă nu cumva indiferenți, în fața unor informații sau evenimente care altora li se vor părea senzaționale.

