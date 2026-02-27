Institut recunoscut în domeniul legumiculturii, avertizări pentru Bolojan

„Doctoratele noastre nu s-au scris în bibliotecă cu cafea. S-au scris în câmp, pe ploaie, pe vânt, la 42°C în solar, cu plante care nu respectă deadline-uri și cu experimente care nu știu ce e weekend”, transmit aceștia printr-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului, postată pe Facebook.

Potrivit cercetătorilor, salariile din domeniu sunt departe de a fi motivante.

„Asistent cercetare: 2.986 de lei, cercetător: 3.100 de lei, CS III: 3.300 de lei. Cu doctorat: 3.900 de lei. După noile reguli: 3.593 de lei. În paralel, pentru a vinde semințe din import, salariul pornește de la 5.000 de lei”, au mai transmis aceștia.

Aceștia susțin că munca lor, care presupune crearea de soiuri românești, este esențială pentru agricultura țării, însă cercetarea nu poate avansa fără finanțare adecvată.

„Fără fotosinteză nu există mâncare. Fără finanțare nu există cercetare”, spun aceștia.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău subliniază că sporurile pentru doctorat sunt condiționate de rapoarte lunare, în ciuda faptului că activitatea zilnică depășește cerințele unui doctorat. Ei cer sprijin pentru a putea continua să producă genetică românească de calitate.

Guvernul Bolojan vrea să înjumătățească indemnizația pentru titlul de doctor

La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a propus reducerea semnificativă a indemnizației pentru titlul științific de doctor, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență privind măsurile din administrație, pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării.

Documentul, prezentat „în varianta agreată de coaliție”, prevede scăderea sumei acordate doctorilor din sistemul bugetar la 500 de lei brut lunar în anul 2026.

Conform art. LIV din proiect, „Prin excepție de la prevederile alineatului (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 de Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor/compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25”.

În prezent, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, indemnizația pentru titlul de doctor este stabilită la 50% din salariul minim brut pe țară. În practică însă, suma este plafonată de șase ani la nivelul salariului minim din 2018 (1.900 de lei brut), ceea ce înseamnă o indemnizație de aproximativ 950 de lei brut lunar.



