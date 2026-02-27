În timp ce comisarul-șef Lavinia Moșuț conducea Poliția Animalelor din cadrul IJP Cluj, soțul ei,

Aurel, era manager la ferma de bizoni din Recea-Cristur. Potrivit prefectului Cluj, Maria Forna, au fost

identificate 214 cadavre de animale (bizoni, cerbi, mufloni) până acum, dar numărătoarea continuă. Pentru

că ferma se întinde pe aproape 500 de hectare alte surse indică peste 400 de carcase în descompunere.

Radu Miruță, ministrul apărării naționale, a dat licența la Drept în prelungiri, a scris „Dreptul familiei”

cu tatăl său şi s-a luptat să devină avocat, relevă un articol exclusiv Libertatea. În septembrie 2009 el s-a

înscris la examenul organizat de Baroul Dolj. A luat 5 la Drept Procesual Penal, în condițiile în care avea

nevoie de minim 6, iar media lui a fost sub 7. Radu Miruță a făcut contestație, reuşind să-şi mărească nota

de la 5,00 la 5,50.

Trecerea intenționată pe galben este contravenție și se sancționează cu amendă de până la 1.450 de lei

și 3 puncte de penalizare. Singura situație în care poți trece este dacă te afli atât de aproape de semafor

încât nu mai poți opri în condiții de siguranță. Dacă roata din spate a mașinii tale nu a trecut de linia

semaforului în momentul în care acesta a devenit roșu, oficial ai trecut pe roșu. În acest caz, amenda urcă,

iar permisul îți va fi suspendat pentru 30 sau 60 de zile.

Cea mai ieftină proprietate scoasă la vânzare în România costă 10.000 de euro și se află în satul

Șoimoș din județul Arad. Imobilul nu este implicat într-un proces de executare silită, iar viitorul

proprietar primește atât o construcție, cât și un teren intravilan de 284 mp. Locuința are 37 mp și este din

anul 1928, arată Libertatea.ro.

Libertatea.ro scrie cum își pot recupera daunele șoferii care și-au rupt mașinile în gropile din asfalt.

Trebuie să facă poze CLARE la locul incidentului, apoi trebuie chemată Poliția Rutieră să întocmească un

proces-verbal de constatare. Devizul de reparații, plus copii după acte, trebuie trimise pe e-mail la

primărie, care are termen de 30 de zile să răspundă. Dacă nu plătește, atunci trebuie mers la judecată.

