În timp ce comisarul-șef Lavinia Moșuț conducea Poliția Animalelor din cadrul IJP Cluj, soțul ei,
Aurel, era manager la ferma de bizoni din Recea-Cristur. Potrivit prefectului Cluj, Maria Forna, au fost
identificate 214 cadavre de animale (bizoni, cerbi, mufloni) până acum, dar numărătoarea continuă. Pentru
că ferma se întinde pe aproape 500 de hectare alte surse indică peste 400 de carcase în descompunere.

Radu Miruță, ministrul apărării naționale, a dat licența la Drept în prelungiri, a scris „Dreptul familiei”
cu tatăl său şi s-a luptat să devină avocat, relevă un articol exclusiv Libertatea. În septembrie 2009 el s-a
înscris la examenul organizat de Baroul Dolj. A luat 5 la Drept Procesual Penal, în condițiile în care avea
nevoie de minim 6, iar media lui a fost sub 7. Radu Miruță a făcut contestație, reuşind să-şi mărească nota
de la 5,00 la 5,50.

Trecerea intenționată pe galben este contravenție și se sancționează cu amendă de până la 1.450 de lei
și 3 puncte de penalizare. Singura situație în care poți trece este dacă te afli atât de aproape de semafor
încât nu mai poți opri în condiții de siguranță. Dacă roata din spate a mașinii tale nu a trecut de linia
semaforului în momentul în care acesta a devenit roșu, oficial ai trecut pe roșu. În acest caz, amenda urcă,
iar permisul îți va fi suspendat pentru 30 sau 60 de zile.

Cea mai ieftină proprietate scoasă la vânzare în România costă 10.000 de euro și se află în satul
Șoimoș din județul Arad. Imobilul nu este implicat într-un proces de executare silită, iar viitorul
proprietar primește atât o construcție, cât și un teren intravilan de 284 mp. Locuința are 37 mp și este din
anul 1928, arată Libertatea.ro.

Libertatea.ro scrie cum își pot recupera daunele șoferii care și-au rupt mașinile în gropile din asfalt.
Trebuie să facă poze CLARE la locul incidentului, apoi trebuie chemată Poliția Rutieră să întocmească un
proces-verbal de constatare. Devizul de reparații, plus copii după acte, trebuie trimise pe e-mail la
primărie, care are termen de 30 de zile să răspundă. Dacă nu plătește, atunci trebuie mers la judecată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Viva.ro
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.RO
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Cât costă poalele-n brâu la Târgul de Mărțișor: unii români țin post cu chipsuri de șorici
Știri România 14:52
Cât costă poalele-n brâu la Târgul de Mărțișor: unii români țin post cu chipsuri de șorici
Guvernul a aprobat reducerea taxelor și impozitelor: cine plătește mai puțin și cine își ia banii înapoi
Știri România 14:21
Guvernul a aprobat reducerea taxelor și impozitelor: cine plătește mai puțin și cine își ia banii înapoi
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Fanatik.ro
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Stiri Mondene 14:54
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Stiri Mondene 14:33
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Politică 09:11
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Politică 09:07
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
Fanatik.ro
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului