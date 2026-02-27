Tronsonul scos la licitație, situat în județul Vrancea, se întinde pe 23,4 kilometri, iar valoarea estimată a contractului propus de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) este de un miliard de lei, fără TVA, adică circa 200 de milioane de euro.

Licitația pentru tronsonul din Vrancea

Lucrările ar putea începe în vara anului 2026 și se estimează că vor fi finalizate până în 2028.

Procedura de atribuire, lansată oficial în octombrie 2024, atrage două mari asocieri de firme din domeniul construcțiilor.

Prima ofertă este condusă de Construcții Erbașu, companie administrată de Cristian Erbașu, iar a doua de Dimex-2000 Company, coordonată de Ioan Scurtu.

Valoarea ofertelor depuse se apropie de suma estimată de ANIF, iar competiția se desfășoară sub criteriul cel mai bun raport calitate-preț, cu o pondere de 40% pentru componenta financiară și 60% pentru factori tehnici.

Ce presupune proiectul

Contractul include atât proiectarea detaliată, cât și execuția lucrărilor.

Constructorul desemnat va realiza excavații masive, structura canalului, lucrări de etanșare și protecție, poduri, podețe, drumuri tehnologice și instalații hidrotehnice.

De asemenea, canalul va fi integrat în sistemul de irigații al Câmpiei Bărăganului, o zonă agricolă esențială pentru România. Lucrările sunt programate să dureze 24 de luni.

Istoria Canalului Siret-Bărăgan

Conceput în perioada comunistă, în anii 80, canalul avea scopul de a transporta apa din râul Siret spre Câmpia Bărăganului, pentru irigarea a sute de mii de hectare.

Proiectul a fost abandonat după 1989 din cauza dificultăților economice, fiind finalizați doar cinci kilometri.

Acum, reluarea acestui proiect este considerată crucială în contextul schimbărilor climatice și al necesității de a reduce vulnerabilitatea la secetă.

Miza pentru agricultură

Câmpia Bărăganului, una dintre cele mai fertile zone din România, este grav afectată de secetă.

Canalul Siret-Bărăgan va permite irigarea gravitațională, reducând consumul de energie și creând o stabilitate mai mare pentru producția agricolă.

În contextul frecvenței tot mai mari a anilor secetoși, proiectul este vital pentru securitatea alimentară și modernizarea infrastructurii de irigații.

Calendarul proiectului

Dacă nu vor exista contestații suplimentare, câștigătorul licitației va fi anunțat în mai 2026, iar lucrările vor începe în vara aceluiași an.

Finalizarea tronsonului este prevăzută pentru anul 2028, marcând un pas important în dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice a României.

