Ce este fenomenul „piele de găină”

Fenomenul de piele de găină reprezintă una dintre cele mai frecvente reacții fiziologice pe care le experimentăm, însă puțini cunosc cu adevărat ce îi declanșează și de ce corpul nostru răspunde în acest fel. Cunoscut și sub denumirea de piloerecție (cutis anserine), acest fenomen reprezintă o reacție involuntară și automată care apare ori de câte ori este activat sistemul nervos simpatic (modul „luptă-sau-fugi”).

Acesta eliberează adrenalină și noradrenalină, pregătind corpul pentru acțiune rapidă prin creșterea ritmului cardiac, a respirației și a fluxului sanguin către mușchi. Ca răspuns, mușchii minusculi de la baza fiecărui folicul de păr se contractă, ceea ce determină ridicarea firelor de păr, creând mici proeminențe pe piele ce pot apărea pe orice parte a corpului unde există păr, cum ar fi brațele sau picioarele, aflăm de la experții de la Health Cleveland Clinic.

Ce cauzează pielea de găină

Pe lângă temperaturile scăzute, pielea de găină poate apărea automat ca un răspuns psihologic și neurologic cauzat de frig sau de faptul că organismul se află în modul „luptă-sau-fugi”, precum și ca rezultat al altor procese psihologice și neurologice, cum ar fi:

sentimente intense sau bruște de frică, șoc, furie sau bucurie;

intimitate și excitație sexuală;

frison sau tremur psihogen, care apare ca răspuns la stimuli externi precum muzica, filmele, răspunsul senzorial autonom meridian (ASMR) sau un discurs motivant.

Temperaturile scăzute

Pielea de găină poate fi un răspuns fizic la frig și ajută corpul să conserve căldura când este expus la temperaturi scăzute. Când mușchii din piele se contractă, foliculii de păr se ridică și porii pielii se închid. Părul ridicat reține aerul aproape de piele, păstrând astfel căldura corpului.

Emoțiile intense

Atunci când simți emoții puternice, cum ar fi șocul, frica, furia sau entuziasmul, poți experimenta fenomenul „piele de găină”. A avea pielea ca de găină ca răspuns la emoții nu este o reacție pe deplin înțeleasă, dar cel mai probabil se datorează faptului că nevoile psihologice activează sistemul nervos central, conform cercetărilor realizate de o echipă ce cercetători britanici coordonată de Jon McPhetres, doctor în psihologie biologică. Potrivit acestuia, deși emoțiile pot apărea uneori în același timp cu pielea de găină, legătura este mult mai slabă decât în cazul temperaturii sau atingerii, iar de cele mai multe ori experimentezi unul fără celălalt.

Frisonul

Frisonul, adesea descris ca „piele de găină” sau „fiori”, poate apărea ca răspuns la experiențe emoționante, cum ar fi o melodie frumoasă sau un discurs motivant. Un studiu recent a arătat că persoanele care au experimentat fiori ca răspuns la filme, cântece și discursuri au raportat și o intensitate emoțională crescută. Cercetătorii au mai descoperit și că senzația de frisoane activează activitatea cerebrală similară cu cea care este observată în cazul unor stări euforice induse de anumite substanțe interzise, sugerând că atât frisonul, cât și pielea de găină pot fi reacții emoționale intense, potrivit Everydayhealtyh.com.

Excitația sexuală

Sistemul Nervos Simpatic (SNS) care este conectat la mușchii mici care sunt responsabili cu declanșarea fenomenului de piele de găină este implicat și în răspunsul de excitație sexuală al creierului. Un studiu a arătat faptul că pielea de găină (la fel ca erecția mameloanelor) este cauzată de neuronii controlați de mușchii piloerectori din țesut. Explicația cea mai probabilă pentru apariția stării de piele de găină în aceste scenarii pare să fie că acesta este modul în care oamenii sunt „conectați” biologic. „Se întâmplă ca nervii care ne permit să avem un răspuns sexual să fie legați de aceiași nervi care controlează micii mușchi erectori pili de la baza foliculilor de păr”, explică McPhetres.

Are pielea de găină beneficii pentru sănătate?

Din punct de vedere evolutiv, fenomenul de piele de găină este menită să ajute corpul să genereze căldură și să rămână cald, deși această explicație este mai relevantă pentru animalele cu blană decât pentru oamenii moderni. „Atunci când animalelor le este frig, ridicarea blănii sau a penelor le ajută să-și mențină temperatura corpului”, spune Jon McPhetres.

La oamenii moderni, fenomenul „piele de găină” nu are prea mult rost, susțin cercetătorii. „Când oamenii aveau mai mult păr, acest răspuns avea mai mult sens decât are în prezent, însă acum este doar o modalitate prin care corpul răspunde la stimuli externi”, explică McPhetres.

Un studiu recent realizat pe animale sugerează un alt posibil rol al pielii de găină, și anume regenerarea foliculilor de păr. Nervii activați de pielea de găină sunt conectați și la celulele responsabile cu creșterea părului. În acest fel, atunci când apare pielea de găină, este activat același nerv responsabil cu creșterea părului. Oamenii de știință explorează în prezent ideea de a reactiva nervii simpatici din foliculii de păr pentru a stimula creșterea părului.

Așadar, în acest context, se naște întrebare de ce mai avem pielea de găină? Datorită faptului că pielea de găină oferă puține beneficii de supraviețuire, unii experți suspectează că aceasta va dispărea în viitor, la fel ca măselele de minte sau coccisul.

De ce apare pielea de găină

Un studiu recent a scos la iveală faptul că nervii care determină contractarea mușchilor mici de sub foliculii de păr sunt aceiași nervi care stimulează celulele stem ale foliculilor și creșterea viitoare a părului. Prin urmare, este logic de ce vremea rece poate duce la îngroșarea blănii la animale pe lângă faptul că îi poate face părul să se zbârlească. Rezultatul este acela că animalele par mai mari, părând o amenințare mai mare pentru alți prădători.

Să ne gândim la o pisică ce își ridică blana și se sprijină pe labele din spate în timp ce sâsâie pentru a-și exprima frica, furia, durerea sau pentru a avertiza că se simte amenințată și defensivă. În schimb, în cazul oamenilor, pielea de găină nu pare să aibă un alt scop decât conservarea căldurii corpului. Când suntem expuși unei scăderi bruște de temperatură sau când resimțim frig și avem frisoane, foliculii de păr se ridică, închizând porii și reținând căldura corporală rămasă sub piele.

Conservarea căldurii este importantă nu doar pentru disconfortul resimțit, ci și pentru funcționarea optimă a corpului, explică experții de la Cleveland Clinic. „Menținerea unei temperaturi stabile este esențială pentru sănătatea noastră generală, iar corpul uman este perfect conceput să ne informeze când ceva ne pune în pericol starea de bine. Este uimitor cât de eficient comunică corpul pericolele prin semnale simple, în timp ce ne amintește că întotdeauna lucrează pentru a ne proteja”, spune asistenta medicală Sara Fandino.

Ar trebui să ne îngrijoreze pielea de găină?

Fenomenul de piele de găină este în general o reacție normală a corpului și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, atunci când apare frecvent sau persistă fără un motiv aparent, acesta poate indica prezența unor afecțiuni subiacente care merită atenție medicală. Iată câteva dintre acestea:

Keratoza pilară – această afecțiune este cauzată de blocarea foliculilor de păr de depozite de keratină, cauzând o piele aspră, cu aspect neuniform, uscată și roșie. Cremele hidratante și produsele de îngrijire delicată a pielii pot ajuta la ameliorarea simptomelor.

Anxietatea – frisoanele sunt o caracteristică frecventă atât în tulburarea de anxietate generalizată (TAG), cât și în cazul atacurilor de panică.

Sevrajul – pielea ta poate deveni zbârcită și umedă dacă te confrunți cu sevraj de opioide, alcool, nicotină sau alte substanțe. Un consilier specializat în dependențe îți poate oferi sprijinul necesar atunci când apar aceste simptome.

Crize epileptice – deși rare, unele persoane pot avea piele de găină înainte sau în timpul unei crize, în special în epilepsia lobului temporal stâng.

Disreflexia autonomă – aceasta este o afecțiune potențial periculoasă, care implică suprareacția sistemului nervos autonom în urma unei leziuni a măduvei spinării. Pielea de găină care apare în cazul acestei afecțiuni nu este periculoasă, dar cel mai frecvent simptom este o creștere bruscă și severă a tensiunii arteriale.

Când să ceri ajutor de specialitate

Pielea de găină cauzată de o afecțiune îngrijorătoare este extrem de rară. Experții spun că ceea ce contează este contextul, și anume dacă acest fenomen apare ca răspuns la frig, emoții sau excitație, nu este nimic de îngrijorat. Se recomandă să fim atenți la alte simptome care ar putea indica necesitatea de a cere ajutorul unui medic, cum ar fi:

Pielea de găină care apar frecvent, în același mod și, eventual, pe aceeași parte a corpului;

Pielea de găină însoțită sau precedată de alterarea stării de conștiență, leșin, dureri de cap severe, dureri în piept, palpitații, febră sau simptome neurologice noi, cum ar fi slăbiciune, asimetrie facială, pupile inegale sau pleoape căzute;

Pielea de găină care apare după începerea sau oprirea administrării unui medicament sau a unei substanțe despre care se știe că afectează sistemul nervos, cum ar fi antipsihotice, medicamente pentru greață, cele pentru tratarea bolii Parkinson sau a sindromului picioarelor neliniștite, etc.

În general, fenomenul de piele de găină este doar un răspuns al corpului la mediul înconjurător și o reamintire utilă a faptului că procesele noastre biologice interne sunt complexe și sofisticate.

