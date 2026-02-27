Discuția Dragoș Pîslaru – Celine Gauer, decisivă pentru cele 231 milioane de euro

Mai întâi, ministrul le-a mulțumit președintelui și premierului pentru demersurile făcute. „Președintele Nicușor Dan a promulgat azi reforma pensiilor speciale ale magistraților propusă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Prin-ministrul însuși a fost ieri la Bruxelles și pentru a susține cauza României. Le mulțumesc amândurora pentru contribuția lor la cel mai înalt nivel. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Apoi a precizat că mai multe informații vor putea fi comunicate la începutul săptămânii viitoare: „Pasul final: luni (n.red. 2 martie) voi avea întâlnirea oficială de lucru cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, discuție care ne va oferi claritate pe marginea acestui subiect”.

„Așa cum am făcut-o și până acum, voi depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toți banii europeni alocați”, a conchis ministrul Proiectelor Europene.

Celine Gauer lucrează în cadrul Comisiei Europene și este responsabilă de coordonarea și monitorizarea planurilor de redresare economică ale țărilor din UE. Mai simplu spus, Celine Gauer și echipa ei verifică dacă reformele și investițiile asumate în PNRR-uri sunt îndeplinite înainte de a autoriza eliberarea tranșelor de bani.

Amintim că Dragoș Pîslaru a spus că șansele ca România să primească cele 231 de milioane de euro sunt reduse. Ulterior, a afirmat că va face tot posibilul să salveze banii europeni.

Ce prevede legea pensiilor speciale, promulgată de Nicușor Dan după două luni de blocaj la CCR

Pe 18 februarie, după două luni de amânări la Curtea Constituțională, CCR a decis că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. Asta după ce primul proiect fusese respins tot de CCR.

Concret, magistrații se vor pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. Mai mult, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani. Iar pensionarea anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani.

Pe 27 februarie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care taie pensiile speciale ale magistraților. Șeful statului a luat această decizie deși magistrații i-au cerut să nu promulge legea și să o retrimită în Parlament, susținând că legea Guvernului condus de Ilie Bolojan „este o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă” ca să obțină „soluţii judecătoreşti agreate de guvern”.

Amintim că decizia Guvernului Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat vara trecută pe Ilie Bolojan, într-o discuție privată, că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

Bolojan, optimist după discuțiile cu Ursula von der Leyen pe tema banilor din PNRR aferenți pensiilor speciale

În aceeași zi în care CCR a dat verdictul, adică pe 18 februarie, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale, iar soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a fost joi, 26 februarie, la Bruxelles, unde a discutat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a încercat să o convingă ca România să nu piardă cele 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale. La final, șeful Executivului s-a declarat optimist.

