Actorul este suspectat că, în incinta a două fundații de care se ocupă de recrutarea dansatoarelor pentru club, ar fi coordonat o grupare specializată în trafic de persoane și proxenetism.

Controalele au început după ce actorul a fost denunțat de o tânără că ar fi obligat-o să se prostitueze. Apoi și alte fete au dat declarații împotriva lui și a apropiaților din club, potrivit PRO TV.



„Le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic”. (Sursa: Biroul de Presă al DIICOT)



Comisar-șef Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al IGPR: „În realitate, victimele ar fi fost constrânse să practice prostituția. Pentru controlul acestora, suspecții ar fi impus ținte financiare și penalizări, exercitând presiuni psihice constante”.

După ce procurorii DIICOT au verificat mai multe luni conturile tuturor suspecților, au ajuns la concluzia că gruparea lui Vlad Marinescu ar fi câștigat aproape 4 milioane de euro.



„- Ați făcut trafic de persoane, proxenetism cu dansatoarele din club? A meritat afacerea? Aproape patru milioane de euro de pe urma fetelor?



– Doamne, ferește!”, a fost declarația lui Vlad Marinescu.



La DIICOT au ajuns și alți suspecți, dar și angajați ai clubului de noapte care au fost audiați ca martori.



Vlad Marinescu este un actor bucureștean, născut în jurul anului 1990, care și-a început drumul artistic încă din adolescență.



A absolvit cursurile Universitatea Hyperion, secția Regie și Actorie, iar ulterior și-a perfecționat pregătirea prin cursuri internaționale și un masterat în Creative Writing la prestigioasa Lancaster University din Marea Britanie.



Deși nu era un nume recognoscibil în cinematografia românească, Marinescu apărea creditat în diverse producții. Printre ele se numără filmul horror No One Gets Out Alive, unde a avut un rol tehnic de tip stand-in/dublură, mai scrie sursa citată.

