Preparatele tradiționale, vedete la Târgul de Mărțișor din București

A început numărătoarea inversă până la data de 1 martie așa că în București s-au deschis primele târguri de mărțișor. În curtea Ministerului Agriculturii, vânzătorii au adus produse tradiționale din toate colțurile țării.

De la slănina de porc afumată, la borcanele cu zacuscă și celebra brânză de burduf, până la poale-n brâu și chipsuri din șorici, toate atrag atenția pofticioșilor. Produsele tradiționale se vând la prețuri piperate în târgul din București.

targ martisor bucuresti.jpgIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Cât costă poalele-n brâu, brânza de burduf și kilogramul de nuci în Târgul de Mărțișor

Zeci de comercianți din toată țara au venit la Târgul de Mărțișor de la Ministerul Culturii. Așa cum spuneam, produsele tradiționale nu se vând la prețuri mici. Unele dintre delicatese au chiar prețuri piperate, însă doritorii au scos din buzunar cât a fost nevoie ca să-și satisfacă pofta.

Pentru un kilogram de brânză de burduf, clienții trebuie să plătească 55 de lei, în timp ce un kilogram de cașcaval de casă ajunge la 80 de lei. Slănina afumată se vinde la prețul de 6.5 lei /100 de grame.

Poalele-n brâu costă 12 lei bucata. Pentru un kilogram de miez de nucă, românii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult și nici mai puțin de 50 de lei.

Chipsurile din șorici, o vedetă în Târgul de Mărțișor

Chipsurile din șorici de porc sunt o noutate la Târgul de Mărțișor. Deși este post, mulți dintre români au fost curioși să le încerce. O pungă costă 15 lei.

„Ideea a venit așa din joacă. Am încercat să exploatăm șoricul, la noi fiind cu tradiție din generații și să-l aducem într-o zonă mai modernă, a zilelor noastre. Așa a ieșit un chips crocant”, a spus vânzătorul pe care fotoreporterul Libertatea.ro, Dumitru Angelescu, l-a găsit la stand.

La ce prețuri se vând mărțișoarele în București

Cu doar câteva zile înainte de 1 Martie, tarabele din București sunt pline de mărțișoare de toate tipurile și pentru toate bugetele.

Cele mai accesibile modele sunt cele tradiționale, cu șnur alb-roșu și simboluri simple ale primăverii, și pot costa în jur de 3 lei la standurile din piețe sau pe stradă. Pe lângă acestea, se găsesc și variante mai elaborate sau handmade, care pot avea prețuri mai mari în funcție de material, design și complexitatea lucrării.

Oferta este variată, cu mărțișoare care se potrivesc pentru toate buzunarele, de la modele simple, tradiționale, până la accesorii personalizate sau lucrate manual.

Femeile au intrare gratuită la Muzeul Antipa de 1 Martie

Muzeul Antipa din București oferă intrare gratuită femeilor — doamnelor și domnișoarelor — duminică, 1 martie 2026, între orele 10:00 și 18:00, cu ocazia Zilei Mărțișorului, potrivit unui comunicat al instituției.

Vizitatoarele sunt invitate să sărbătorească începutul primăverii și să descopere expozițiile muzeului fără a plăti bilet.

Pentru restul publicului, muzeul funcționează cu taxă de intrare: 32 de lei pentru adulți, 8 lei pentru elevi și studenți, iar pensionarii beneficiază de o reducere de 50%.

Cum a pornit tradiția Mărțișorului în România

Mărțișorul este una dintre cele mai vechi și iubite tradiții din România. Se sărbătorește în fiecare an pe 1 martie și marchează începutul primăverii. În această zi, oamenii oferă mărțișoare – mici simboluri legate cu un șnur alb-roșu – persoanelor dragi, în special femeilor.

Șnurul alb și roșu are o semnificație aparte. Roșul este asociat cu viața, iubirea și energia, iar albul simbolizează puritatea și începutul unui nou anotimp. Împletite împreună, cele două culori reprezintă echilibrul dintre iarnă și primăvară, dintre frig și căldură.

Tradiția are rădăcini foarte vechi, încă din perioada dacilor. Se spune că, în trecut, mărțișorul era purtat ca talisman pentru noroc și protecție. Oamenii credeau că aduce sănătate, belșug și un an bun.

De obicei, mărțișorul se poartă prins în piept sau la mână, timp de câteva zile sau chiar toată luna martie. În unele zone ale țării, după ce este dat jos, șnurul este legat de ramurile unui pom înflorit, ca semn de speranță și dorință împlinită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Viva.ro
Dezvăluirea momentului în România! Actorul nostru celebru a fost reținut într-un dosar de prostituție, trafic de droguri și spălare de bani. Șocant, ce a ieșit acum la iveală și cum s-ar fi derulat totul
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.RO
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării
Știri România 14:38
5 știri by Libertatea – Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul apărării
Guvernul a aprobat reducerea taxelor și impozitelor: cine plătește mai puțin și cine își ia banii înapoi
Știri România 14:21
Guvernul a aprobat reducerea taxelor și impozitelor: cine plătește mai puțin și cine își ia banii înapoi
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Fanatik.ro
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Stiri Mondene 14:54
Jim Carrey, de nerecunoscut în Franța: „Toți spun că e clonă! I-au făcut ceva sau nu e el”. Apariție rară alături de iubită
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Stiri Mondene 14:33
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026. „Premiul a venit într-un moment potrivit pentru noi”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Politică 09:11
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Fanatik.ro
La 29 de ani, rivala Soranei Cîrstea uimește pe toată lumea
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului