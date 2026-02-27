Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, Luna va tranzita ultima parte a zodiei Racului, dându-le acestor nativi șansa să se simtă „în apele lor”. Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, posibilă nemulțumire pentru felul în care se vor complica lucrurile din punct de vedere bănesc (un împrumut pe care un prieten nu-l mai returnează, dând naștere la discuții ultimative și încordând relațiile de amiciție).

În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, va tranzita sectorul ideilor și al atașamentelor, al proiectelor esențiale pentru evoluția socioprofesională a Racilor. Alături de celelalte planete, aflate în tranzit prin zodia Peștilor, el îi va susține pe nativi nu doar la coagularea unui proiect, ci și la punerea lui în practică.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, cele două case ale comunicării se vor afla sub influența Lunii Pline în Fecioară, din 3 martie, care va accentua sau, de la caz la caz, va dezvălui golurile în pregătirea lor profesională, făcându-i pe nativi să accepte ideea că trebuie să se apuce să completeze golurile de cunoaștere, să capete mai multă experiență, să se mențină în pas cu schimbările care se produc în ultima vreme și, oricât de greu le-ar fi, să se apuce de învățat.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, posibile probleme stringente, delicate, complicate brusc pe fondul unor măsuri socioprofesionale de dată recentă la care Racii nu vor achiesa, ba chiar vor formula observații și respingeri ale soluțiilor impuse.

Pe 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va atenua o serie de ipostaze defavorabile nativilor în plan profesional. Zi importantă pentru Raci, care vor trăi ultimul aspect armonic între Jupiter în Rac (casa I a personalității) și Soarele în Pești (în casa conștiinței și a aspirațiilor înalte), pentru următorii doisprezece ani.

