Ciprian Decean, polițist cu statut special în cadrul IGPR și șef al Biroului Antidrog din cadrul BCCO Alba Iulia, a ajuns în atenția publică în 2022, când ANI a anunțat faptul că „a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 111.593 lei între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei publice”. 

Instituția a sesizat, la momentul respectiv, Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, „în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei publice”. 

Patru ani de procese

Comisia de cercetare a averilor a efectuat verificări, dar nu a descoperit diferențe de venituri care să susțină suma invocată de către reprezentanții instituției care verifică averile angajaților statului. ANI nu a fost de acord cu această concluzie și a contestat actul emis de către comisia respectivă în instanța de judecată. Ofițerul de poliție a avut câștig de cauză, atât la Curtea de Apel Alba Iulia, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție, hotărârea definitivă fiind pronunțată în 12 februarie 2026. 

În cadrul comisiei de cercetare a averilor au fost audiați mai mulți martori, printre care soția polițistului, colegi de serviciu, precum și mama și soacra acestuia, care au relatat cum i-au transferat sume de bani în perioada contestată de către cei de la Agenția Națională de Integritate. Bărbatul era în perioada respectivă dependent de jocurile de noroc, situație demonstrată de declarațiile unora dintre martori. ANI a susținut că în anii fiscali 2011, 2014 și 2015 ar fi existat în averea celor doi soți o diferență semnificativă în sumă totală de 111.593 lei – echivalentul a aproximativ 25.137 de euro. 

Venituri mai mari față de cheltuieli

Comisia de cercetare a reținut în esență că, pe perioada supusă evaluării, suma veniturilor realizate de polițist și soția acestuia depășește suma cheltuielilor efectuate și drept urmare, „nu poate fi reținută existenta unei diferențe semnificative între modificările intervenite în averea persoanei cercetate pe durata exercitării funcției publice cu statut special”. În dispută au fost, potrivit hotărârii de la Curtea de Apel, veniturile din anul 2015, despre care ANI a susținut că au fost în cuantum de 49.915 lei iar cheltuielile s-au situat la valoarea de 141.983 lei, existând o diferență nejustificată de 92.068 de lei. 

Comisia de cercetare a averilor a concluzionat că venitul total aferent acestui an a fost de 221.600 lei, iar cheltuielile – de 61.463 lei, deci veniturile au depășit cheltuielile cu 160.137 de lei. Cel mai important venit l-a reprezentat darul de la nuntă, cifrat la aproximativ 33.000 de euro. Tot referitor la acest an a fost declarată și o sumă în valoare de de 25.000 de lei reprezentând câștig la o casă de jocuri de noroc din orașul Cugir, care a fost luată în considerare pe baza declarației unui martor.

Venituri din jocuri de noroc

Reprezentanții ANI au susținut că în analiza acestui an, membrii comisiei s-au raportat numai la declarațiile martorilor și a polițistului fără ca acestea să fie coroborate cu alte mijloace de probă. 

„Comisia a exclus din categoria «cheltuieli» suma de 52.500 lei reprezentând depunere în numerar efectuată la data de 23.12.2015 de soția pârâtului, în contul bancar al acestuia, depunerea fiind ulterioară nunții și confirmată de aceasta, care a declarat că a depus suma pentru a salva din ce mai putea salva, dată fiind dependența soțului său de jocurile de noroc. Vis-a-vis de această dependență, care a fost confirmată de cei audiați, reclamantul împrumuta sume de bani pe care apoi le restituia total, parțial sau deloc. Martorul (…) a relatat că îl împrumuta pe reclamant cu bani cu sume pe care le înapoia fie când putea, fie când îi solicita acesta. Mama reclamantului a făcut un împrumut bancar în sumă de 15.000 euro în mod special pentru ca fiul ei sa își plătească datoriile”, se precizează în hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, menținută la Înalta Curte de Casație și Justiție.

După ce a câștigat disputa juridică cu ANI, ofițerul Ciprian Decean a înregistrat, la Tribunalul Alba, o acțiune civilă prin care solicită instituției daune morale în valoare de 500.000 de lei pentru modul în care i-a fost afectată imaginea ca urmare a acțiunii inițiate în anul 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cine poate plăti după ce ți-ai rupt mașina în gropi. Ce note proaste a avut la facultate ministrul Apărării

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Viva.ro
Toată lumea o știe pe extravaganta Janine Sârbu, dar iată cum arată în prezent Lavinia, prima soție a milionarului Adrian Sârbu, care i-a dăruit două fiice. Omul de afaceri spunea despre ea că e ”cea mai frumoasă femeie din România”
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
GSP.RO
Vestea momentului în tenis! O fostă ocupantă a locului 26 WTA s-a căsătorit și este însărcinată. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Știri România 16:34
Jumătate dintre fermele de porci din România riscă să se închidă: „Vindem în pierdere de peste 20 de săptămâni”
Se deblochează cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești: ce a decis Guvernul
Știri România 16:20
Se deblochează cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești: ce a decis Guvernul
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Propunerea Adelei Popescu pentru toți părinții. Vedeta a lansat provocarea. „Fiți atenți! Să ne mobilizăm”
Stiri Mondene 16:25
Propunerea Adelei Popescu pentru toți părinții. Vedeta a lansat provocarea. „Fiți atenți! Să ne mobilizăm”
Cum se simte Andra la „Românii au talent”, după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiune la PRO TV: „E extraordinar”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:12
Cum se simte Andra la „Românii au talent”, după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiune la PRO TV: „E extraordinar”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax.ro
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 15:19
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 15:01
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului