Ciprian Decean, polițist cu statut special în cadrul IGPR și șef al Biroului Antidrog din cadrul BCCO Alba Iulia, a ajuns în atenția publică în 2022, când ANI a anunțat faptul că „a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 111.593 lei între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei publice”.

Instituția a sesizat, la momentul respectiv, Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, „în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei publice”.

Patru ani de procese

Comisia de cercetare a averilor a efectuat verificări, dar nu a descoperit diferențe de venituri care să susțină suma invocată de către reprezentanții instituției care verifică averile angajaților statului. ANI nu a fost de acord cu această concluzie și a contestat actul emis de către comisia respectivă în instanța de judecată. Ofițerul de poliție a avut câștig de cauză, atât la Curtea de Apel Alba Iulia, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție, hotărârea definitivă fiind pronunțată în 12 februarie 2026.

În cadrul comisiei de cercetare a averilor au fost audiați mai mulți martori, printre care soția polițistului, colegi de serviciu, precum și mama și soacra acestuia, care au relatat cum i-au transferat sume de bani în perioada contestată de către cei de la Agenția Națională de Integritate. Bărbatul era în perioada respectivă dependent de jocurile de noroc, situație demonstrată de declarațiile unora dintre martori. ANI a susținut că în anii fiscali 2011, 2014 și 2015 ar fi existat în averea celor doi soți o diferență semnificativă în sumă totală de 111.593 lei – echivalentul a aproximativ 25.137 de euro.

Venituri mai mari față de cheltuieli

Comisia de cercetare a reținut în esență că, pe perioada supusă evaluării, suma veniturilor realizate de polițist și soția acestuia depășește suma cheltuielilor efectuate și drept urmare, „nu poate fi reținută existenta unei diferențe semnificative între modificările intervenite în averea persoanei cercetate pe durata exercitării funcției publice cu statut special”. În dispută au fost, potrivit hotărârii de la Curtea de Apel, veniturile din anul 2015, despre care ANI a susținut că au fost în cuantum de 49.915 lei iar cheltuielile s-au situat la valoarea de 141.983 lei, existând o diferență nejustificată de 92.068 de lei.

Comisia de cercetare a averilor a concluzionat că venitul total aferent acestui an a fost de 221.600 lei, iar cheltuielile – de 61.463 lei, deci veniturile au depășit cheltuielile cu 160.137 de lei. Cel mai important venit l-a reprezentat darul de la nuntă, cifrat la aproximativ 33.000 de euro. Tot referitor la acest an a fost declarată și o sumă în valoare de de 25.000 de lei reprezentând câștig la o casă de jocuri de noroc din orașul Cugir, care a fost luată în considerare pe baza declarației unui martor.

Venituri din jocuri de noroc

Reprezentanții ANI au susținut că în analiza acestui an, membrii comisiei s-au raportat numai la declarațiile martorilor și a polițistului fără ca acestea să fie coroborate cu alte mijloace de probă.

„Comisia a exclus din categoria «cheltuieli» suma de 52.500 lei reprezentând depunere în numerar efectuată la data de 23.12.2015 de soția pârâtului, în contul bancar al acestuia, depunerea fiind ulterioară nunții și confirmată de aceasta, care a declarat că a depus suma pentru a salva din ce mai putea salva, dată fiind dependența soțului său de jocurile de noroc. Vis-a-vis de această dependență, care a fost confirmată de cei audiați, reclamantul împrumuta sume de bani pe care apoi le restituia total, parțial sau deloc. Martorul (…) a relatat că îl împrumuta pe reclamant cu bani cu sume pe care le înapoia fie când putea, fie când îi solicita acesta. Mama reclamantului a făcut un împrumut bancar în sumă de 15.000 euro în mod special pentru ca fiul ei sa își plătească datoriile”, se precizează în hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, menținută la Înalta Curte de Casație și Justiție.

După ce a câștigat disputa juridică cu ANI, ofițerul Ciprian Decean a înregistrat, la Tribunalul Alba, o acțiune civilă prin care solicită instituției daune morale în valoare de 500.000 de lei pentru modul în care i-a fost afectată imaginea ca urmare a acțiunii inițiate în anul 2022.

