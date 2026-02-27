Talentul adevărat apare atunci când pasiunea, disciplina și curajul se întâlnesc într-un mod spectaculos. În această seară, de la ora 20.30, la „Românii au talent”, telespectatorii vor descoperi un moment care îmbină arta, sportul și emoția într-un mod rar întâlnit pe o scenă.

Cine e Karina Peisker de la „Românii au talent”

Karina Peisker vine din Germania și este dovada vie că poți excela în două lumi complet diferite. A absolvit Facultatea de Medicină din Târgu Mureș, dar în paralel și-a construit un parcurs impresionant ca acrobat, artist freelancer, antrenor și creator de conținut.

Talentul ei poartă numele de „Rhönrad” (German Wheel), un sport spectaculos care combină gimnastica, dansul și acrobația într-o roată metalică, creând un efect vizual hipnotizant. Întrebată de Mihai Bobonete dacă are șanse să câștige competiția cu acest moment, aceasta va răspunde: „Sper că da. Mulți n-au mai văzut așa ceva, sper să vă surprind și să câștig. Este prima oară când apar la televizor. Sunt încântată și emoționată”.

A impresionat jurații

Iar la întrebarea lui Smiley despre ce supererou ar fi, Karina va răspunde zâmbind: „Catwoman”. Pe scena talentului, Karina va aduce o eleganță rară, care îi va lăsa pe jurați fără cuvinte și va ridica publicul în picioare.

La finalul prestației, Carmen Tănase va mărturisi: „Ce am văzut acum a fost o plutire. Nu am băgat niciodată de seamă că faci vreun efort. Ai senzația că este atât de ușor, și cu toate astea crede-mă că am încercat și eu cu un d-ăsta la un spectacol și am căzut în cap”.

Dacă va reuși să-i impresioneze pe jurați și să primească cel puțin 3 de DA pentru a trece în etapa următoare, vedem în câteva ore. Nu ratați, în această seară, de la ora 20.30, la PRO TV, o nouă ediție „Românii au talent”. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

