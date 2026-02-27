Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, evenimente în plan profesional cu consecințe în plan financiar (restructurări, modificări de statut, schimbări din funcție); unele ar putea fi convenabile sau avantajoase, dar faptul că Jupiter și Mercur se află în mișcare aparent retrogradă îi poate face pe nativi să ezite în fața unor oferte sau soluții.

Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, posibile confruntări verbale într-un context profesional, într-un cadru oficial sau în public.

Sunt de temperat reacțiile prea personale, pătimașe sau „sonore”, indiferent câtă justificare ar avea ei. În ziua de 2 martie, planeta Marte va intra în zodia Peștilor și, până pe 9 aprilie, le va permite nativilor să fie acceptați în posturi onorabile (flatante), în jurii, comisii, comitete sau în boardul unor instituții și organisme de ținută morală, profesională sau de importanță socială. Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, relațiile de familie și cele sociale vor fi (re)modelate de tiparul impus de Luna Plină în Fecioară, din 3 martie, chiar dacă impactul ei asupra casei a IV-a va fi modest: chemări la ordine, nevoie de disciplină în relațiile cu unele rude, gesturi cu valoare administrativă.

Ea va fi însă mai puternică și mai semnificativă în casa a X-a, controlată de zodia Peștilor și în care, din 2 martie, se va afla în tranzit planeta Marte, care le va da un aer boem, teatral uneori, dar, cu siguranță, elegant și seducător prin reacțiile și talentul de a improviza, nativii revelând talente și vocații necunoscute nici chiar de către cei apropiați lor.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, este posibil ca Gemenii să uite de unul sau mai mulți prieteni, de o întâlnire, de o obligație amicală, furați de cavalcada evenimentelor din ultimele zile. Pe 6 martie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va înăspri relațiile cu cei apropiați.

