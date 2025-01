China construiește la Beijing un nou centru uriaș de comandă militară pe timp de război

Articol de Demetri Sevastopulo (Washington), Joe Leahy, Ryan McMorrow (Beijing), Kathrin Hille, Chris Cook (Londra).

Imaginile din satelit obținute de Financial Times, care sunt în curs de examinare de către serviciile secrete americane, arată un șantier de aproximativ 607 ha, situat la 30 km sud-vest de Beijing, cu găuri adânci care, potrivit experților militari, vor adăposti buncăre mari, întărite, pentru a proteja liderii militari chinezi în timpul oricărui conflict – inclusiv, eventual, un război nuclear.

Mai mulți actuali și foști oficiali americani au declarat că serviciile de informații monitorizează îndeaproape acest sit, care ar fi cel mai mare centru de comandă militară din lume – și de cel puțin 10 ori mai mare decât Pentagonul. Pe baza unei evaluări a imaginilor din satelit obținute de FT, construcția majoră a început la mijlocul anului 2024.

Trei persoane familiarizate cu situația au declarat că unii analiști ai serviciilor de informații au botezat proiectul „Orașul militar Beijing”. Construcția are loc în timp ce Armata Populară de Eliberare (APE) dezvoltă noi arme și proiecte înainte de centenarul forțelor în 2027.

Serviciile secrete americane afirmă că președintele Xi Jinping a ordonat, de asemenea, APE să dezvolte capacitatea de a ataca Taiwanul până atunci. De asemenea, APE își extinde rapid arsenalul de arme nucleare și lucrează la o mai bună integrare a diferitelor sale ramuri. Experții militari consideră că lipsa de integrare a APE este una dintre cele mai mari slăbiciuni ale sale în comparație cu forțele armate ale SUA.

„Dacă se confirmă, acest nou buncăr subteran avansat de comandă pentru conducerea militară, inclusiv pentru președintele Xi în calitate de președinte al Comisiei Militare Centrale, semnalează intenția Beijingului de a construi nu numai o forță convențională de clasă mondială, ci și o capacitate avansată de luptă nucleară”, a declarat Dennis Wilder, fost șef al departamentului de analiză a Chinei din cadrul CIA.

Directorul Serviciului Național de Informații, care supraveghează comunitatea de informații din SUA, nu a comentat proiectul.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că „nu este la curent cu detaliile”, dar a subliniat că China este „angajată pe calea dezvoltării pașnice și a unei politici de apărare de natură defensivă”. Renny Babiarz, un fost analist de imagini la Agenția Națională de Informații Geospațiale, care a analizat imaginile din zonă, a declarat că cel puțin 100 de macarale lucrau pe o suprafață de cinci kilometri pătrați la dezvoltarea infrastructurii subterane.

„Analiza imaginilor sugerează construirea mai multor posibile instalații subterane legate prin posibile pasaje subterane, deși sunt necesare date și informații suplimentare pentru a evalua mai bine această construcție”, a declarat Babiarz, în prezent vicepreședinte pentru analiză și operațiuni la AllSource Analysis, un grup de servicii de analiză geospațială.

La începutul acestei luni, șantierul din vestul Beijingului era plin de activități de construcție, în contrast cu lipsa de dezvoltare a majorității marilor proiecte imobiliare din China, care a fost cuprinsă de o criză în sectorul imobiliar. Nu existau showroomuri asociate în mod obișnuit cu un proiect imobiliar comercial. În mod neobișnuit pentru un proiect comercial, nu există nicio mențiune oficială a șantierului pe internet în limba chineză.

Deși nu a existat o prezență militară vizibilă pe șantier, au existat semne de avertizare împotriva zborului dronelor sau fotografierii. Gardienii de la o poartă au spus brusc că intrarea este interzisă și au refuzat să vorbească despre proiect. Un supraveghetor care a părăsit șantierul a refuzat să comenteze proiectul.

Accesul la partea din spate a proiectului a fost blocat de un punct de control. Un gardian a declarat că publicul nu poate avea acces la zonele populare de drumeții și turistice din apropierea șantierului, pe care un comerciant local l-a descris ca fiind o „zonă militară”.

Un fost oficial superior al serviciilor de informații americane a declarat că, deși actualul sediu al APE din centrul Beijingului este destul de nou, acesta nu a fost conceput pentru a fi un centru sigur de comandă de luptă. „Principalul centru de comandă securizat al Chinei se află în Dealurile de Vest, la nord-est de noua facilitate, și a fost construit cu decenii în urmă, în plin Război Rece”, a declarat fostul oficial.

„Dimensiunea, amploarea și caracteristicile parțial îngropate ale noii instalații sugerează că aceasta va înlocui complexul Western Hills ca principal centru de comandă pe timp de război.

Liderii chinezi pot considera că noua instalație va permite o mai mare securitate împotriva munițiilor americane bunker buster și chiar împotriva armelor nucleare”, a adăugat fostul oficial din serviciile de informații: „De asemenea, poate încorpora comunicații mai avansate și mai sigure și are spațiu pentru extinderea capacităților și misiunilor APE”.

Un cercetător chinez familiarizat cu imaginile a declarat că situl are „toate semnele distinctive ale unei instalații militare sensibile”, inclusiv beton puternic armat și tuneluri subterane adânci.

„Aproape de 10 ori mai mare decât Pentagonul, este potrivit pentru ambițiile lui Xi Jinping de a depăși SUA”, a declarat cercetătorul: „Această fortăreață are un singur scop, acela de a acționa ca un buncăr apocaliptic pentru armata chineză, din ce în ce mai sofisticată și mai capabilă”.

Construcția sitului survine în contextul unei reamenajări multianuale a periferiei de vest a Beijingului. Dar în China au existat speculații online cu privire la motivul pentru care casele din zona Qinglonghu au fost demolate.

Într-o postare pe Baidu Zhidao, echivalentul Quora al motorului de căutare chinez, un utilizator a spus: „Au de gând să construiască Pentagonul chinezesc în Qinglonghu?”.

Două persoane apropiate de Ministerul Apărării din Taiwan au declarat, de asemenea, că APE pare să construiască un nou centru de comandă, deși unii experți s-au întrebat dacă zona este potrivită pentru buncăre subterane.

„Suprafața de teren este mult mai mare decât o tabără militară normală și o școală militară, astfel încât se poate presupune doar că este un loc pentru o organizație administrativă sau o bază de antrenament mare”, a declarat Hsu Yen-chi, cercetător la think-tank-ul Council on Strategic and Wargaming Studies din Taipei.

