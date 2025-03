Avionul chinez ar putea parcurge distanțe mai mari decât Concorde și este mai silențios

Conform The Sun, compania de stat Comac lucrează la un jet ultra-rapid, numit C949, care promite să fie semnificativ mai silențios decât Concorde și să aibă o autonomie de zbor cu 50% mai mare.

Inginerii Comac au prezentat detalii despre acest avion de nouă generație într-o lucrare academică recentă. Ei susțin că dezvoltă un jet care poate parcurge 10.900 km – mult mai mult decât capacitatea de 7.200 km a Concorde.

Proiectul își propune să reducă boom-ul sonic la 83,9 decibeli percepuți – un sunet echivalent cu cel al unui uscător de păr, potrivit South China Morning Post. Aceasta reprezintă doar o parte infimă din boom-ul asurzitor al Concorde.

Reducerea zgomotului boom-ului sonic ar putea ajuta la depășirea barierelor de reglementare și la concurența cu proiecte rivale de la NASA și Lockheed Martin.

China vrea să domine piața supersonicelor

Avionul, care încă nu a părăsit planșeta, ar putea avansa rolul Chinei în industria modernă a aviației supersonice.

Jetul chinezesc este proiectat să transporte 168 de pasageri, mai mult decât capacitatea maximă de 128 a Concorde. Acest lucru va oferi C949 o viabilitate mai mare pe piața de masă.

Echipa a proiectat C949 pentru a găzdui între 29 și 48 de pasageri într-o cabină de tip business class – mai puțini decât capacitatea de 100 de locuri a Concorde.

C949 va zbura puțin mai lent decât predecesorul său, care a reușit să atingă 2.330 km/h în perioada sa de glorie.

China vrea și un jet hipersonic

Corporația Aero Engine din China dezvoltă separat un jet hipersonic, cunoscut sub numele de Nanqiang No 1, care ar putea zbura de șase ori mai repede decât Concorde când va ajunge în cer, potrivit The Sun.

Echipa a început să lucreze la jetul hipersonic în 2019, dar încă nu a reușit să-l facă supersonic și să atingă viteze peste Mach 1 (1.235 km/h).

Un jet supersonic este cel care poate călători mai repede decât viteza sunetului la Mach 1, în timp ce un jet hipersonic este specific de cinci ori mai rapid, la Mach 5.

