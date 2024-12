Condamnări în Uruguay

„A fost o problemă necunoscută pentru majoritatea oamenilor”, a declarat Enrique Rodríguez pentru BBC, precizând că, în cei 34 de ani de experiență ca procuror, nu auzise niciodată de un caz similar.

Transferurile de sute de mii de dolari efectuate între 2020 și 2023 au venit de la două companii din Hong Kong și au ajuns la diferite conturi bancare din Uruguay.

Însă ceva a atras atenția parchetului de luptă împotriva spălării banilor condus de Rodríguez: aceste companii nu aveau înregistrări comerciale externe cu țara sud-americană. În final, misterul a fost elucidat: banii corespund transporturilor ilegale către Hong Kong de calculi biliari de bovine.

„Valoarea sa comercială a crescut. Sunt considerate ca o pepită de aur, fără a aduce atingere că prețul plătit pentru ele îl depășește cu mult pe cel al mineralului menționat, ajungând la 200 de dolari pe gram”, a avertizat procurorul de caz în recenta sa acuzație.

Patru persoane au fost până acum condamnate în Uruguay pentru contrabandă și spălare de bani în cazul transporturilor ilegale către Hong Kong, printr-o companie internațională de coletărie.

Printre cei condamnați se numără și doi frați care au primit 786.000 de dolari în conturile lor bancare, în trei ani.

Dosarul, care are deja mai mulți condamnați și rămâne deschis, este doar un semn al interesului tot mai mare trezit de traficul acestor pietre rare, fie că este legal sau penal.

Utilizare veche, cerere nouă

Utilizarea medicinală a calculilor biliari la bovine în Asia este departe de a fi una nouă. De altfel, ele apar într-o carte considerată primul text despre substanțele din fitoterapia chineză, veche de peste 2.000 de ani, spune Reginaldo Filho, președintele facultății braziliene de medicină chineză Ebramec.

„Astăzi continuă să fie folosite, dar în formule specifice. Substanța trece printr-un preparat întreg, se transformă într-o pulbere (și) într-o formă solubilă, în capsule sau tablete”, spune Reginaldo Filho.

În prezent, este folosită pentru tratamentul tulburărilor neurologice, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale sau convulsiile.

De asemenea, sunt folosite în scopuri medicinale în alte țări asiatice, precum Coreea de Sud și Japonia.

Pietre rare

Aceste pietre gălbui sau roșiatice sunt rare pe piață. Se estimează că din 100 de vaci sacrificate, doar două au pietre în vezica biliară, adesea mici.

Ele tind să apară mai mult la bovinele în vârstă. Iar pietrele la bilă sunt îndepărtate numai după ce animalul este mort, în condițiile în care marii producători de carne sacrifică, în general, bovine tinere.

Se estimează că în China se colectează aproximativ 1.000 de kilograme de calculi biliari la bovine pe an, potrivit unei asociații locale de medicină chineză, în condițiile în care țara are o cerere de 5.000 de kilograme pe an și caută să completeze deficitul din străinătate, la prețuri în creștere.

Un document de la Departamentul Agriculturii al Statelor Unite care a colectat aceste cifre în aprilie a remarcat că importurile globale de pietre de bovine în Hong Kong „au crescut semnificativ din 2019, cu 66% la 218 milioane de dolari în 2023”.

Brazilia este cel mai mare furnizor al acelei regiuni chineze, cu vânzări care s-au triplat în ultimii patru ani pentru a ajunge la 148 de milioane de dolari în 2023, urmată de Australia, Columbia, Argentina, Statele Unite și Paraguay, potrivit cifrelor de la Trade. Monitor de date.

Între protocoale și atacuri

Argentina a anunțat luna trecută acordul unui nou protocol cu ​​China pentru a exporta calculi biliari către gigantul asiatic.

Vestea a apărut cu câteva zile înainte de întâlnirea dintre președinții ambelor țări, Javier Milei și Xi Jinping, din 19 noiembrie, în cadrul summitului G20 de la Rio de Janeiro.

Se așteaptă aprobarea finală a protocolului de către China, iar obiectivul este de a da valoare acestor pietre pe piața comercială oficială.

La rândul său, Uruguay este în proces de a stabili propriului protocol pentru a le exporta oficial în China, care „și-a arătat interesul pentru acest produs”.

Hoții dau târcoale

Valoarea crescândă a acestor pietre le-a făcut o țintă chiar și pentru hoți. În statul brazilian São Paulo, aceștia au furat din case și într-un jaf armat al unei mașini 2,7 kilograme de pietre de bovine, cu o valoare de aproximativ 400.000 de dolari.

Poliția din capitala țării, Brasilia, a descoperit accidental un lot de aproximativ 150 de grame de pietre de bovine contrafăcute, cu un conținut mai mare de fier.

În Argentina au existat și rapoarte recente despre furturi din frigidere ale acestor pietre.

