China a rămas ultima țară majoră care s-a angajat să oprească orice focar COVID cu teste în masă, carantine și blocaje. Măsurile sale draconice au avut succes în prima parte a pandemiei, ținând virusul în mare parte la distanță și numărul de morți minim în comparație cu alte țări.

Săptămâna trecută însă, furia chineză faţă de linia dură s-a răspândit pe străzi, când a avut loc o mobilizare la o amploare fără precedent.

Autoritățile au înăbușit protestele, dar, în acelaşi timp, au început să ridice restricțiile în marile orașe.

În acest timp, numărul de cazuri confirmate se apropie de un nou record, fiind înregistrate vineri 32.827 de cazuri.

Președintele Xi Jinping ia în calcul relaxarea politicii

Indicii privind o schimbare radicală a politicii Chinei au fost anunțate zilele trecute de Sun Chunlan, vicepremier și șef din domeniul gestionării pandemiei, când a spus că sistemul de sănătate al țării a „rezistat testului”, iar China „intră într-o nouă etapă”. Oficialul a prezentat și varianta dominantă Omicron ca fiind o versiune mai puțin letală a bolii.

Inclusiv președintele Xi a admis, în timpul unei întrevederi de săptămâna asta cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, la Beijing, că China ar putea analiza ridicarea restricțiilor, deoarece varianta Omicron este mai puțin periculoasă decât varianta Delta.

Un val mortal COVID, alimentat de lipsa anticorpilor căpătați natural din infectare

Problema cu ridicarea restricțiilor este, avertizează epidemiologii, că poziția Beijingului nu reflectă studiile privind impactul Omicron, iar țara nu e pregătită să facă față unui val de infecții mortale.

China trebuie să găsească o cale de ieșire. Cred că este destul de util pentru ei să poată argumenta că virusul a evoluat într-un fel care permite relaxarea. Cu Omicron, cu siguranță din studiile (de până acum), poate exista o mică reducere a severității bolii, dar nu una uriașă. Linda Bauld, profesor de sănătate publică la Universitatea Edinburgh:

Sistemul de sănătate al Chinei era slab și înainte de pandemie. Medicii și spitalele au fost copleșite în 2020, când virusul a fost depistat în Wuhan. Scenele sumbre ale acelor zile din urmă cu trei ani pot fi însă repetate, dacă virusul începe să se răspândească.

China are rate relativ scăzute de vaccinare și rapel, în special în rândul vârstnicilor vulnerabili – doar 40% dintre cei peste 80 de ani au avut vaccinuri de rapel și aproape nimeni nu are anticorpi rezultați în urma infectării, notează The Guardian.

„A fost un număr mare de decese în Hong Kong, în ciuda unui focar relativ mic. Deși datele sugerează că Omicron este mult mai puțin sever decât Delta, am văzut cât de mortal poate fi Omicron acolo unde nu există istoric de expunere la infectare în trecut și vaccinări limitate în grupurile vulnerabile”, a spus Martin Hibberd, profesor de boli infecțioase la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

