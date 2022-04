Blocarea băncilor ruse de la folosirea SWIFT, un sistem cu sediul în Belgia care permite băncilor să comunice tranzacțiile transfrontaliere, a afectat comerțul rus și a izolat țara din punct de vedere financiar.

Acum, atât Rusia, cât și China încearcă să stabilească alternative la hegemonia dolarului american, conform sursei citate.

Ce are fiecare

Rusia are o alternativă în ruble, numită System for Transfer of Financial Messages (SPFS). Aceasta a fost stabilită în 2014, după anexarea Crimeei. La final de aprilie, banca centrală a Rusiei a anunțat că va ține secrete numele participanților care îl folosesc.

China are, la rândul său, un sistem numit Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Acesta procesează plățile în yuani. Rețeaua a ajuns la 1.280 de instituții financiare, potrivit lui Peter Keenan, cofondator și director al Apexx, un furnizor de plăți.

Sistemul rusesc SPFS este mult mai mic, cu 400 de instituții utilizatoare.

Rușii se interconectează cu chinezii

Există puține alternative la SWIFT. Iar acesta este motivul pentru care Rusia vrea să folosească sistemul Chinei, CIPS, pentru plățile din Asia.

Iar alternativele Chinei și Rusiei la SWIFT ar putea provoca tulburări în sistemul global de plăți și ar putea amenința dominația dolarului, scrie sursa citată.

China a lansat CIPS în 2015 cu scopul de a internaționaliza folosirea yuanului. CIPS încă se bazează pe SWIFT pentru tranzacțiile transfrontaliere, dar are potențialul de a opera prin propriul sistem de mesaje, confom lui P.S. Srinivas, profesor cercetător la Universitatea Națională din Singapore.

SPFS, sistemul rus, este, pe de altă parte, limitat doar la utilizarea domestică. Noi membri sunt puțin probabil să se alăture acum, deoarece mișcarea ar putea fi văzută de SUA și de aliații săi ca o modalitate de a ajuta Rusia să evite sancțiunile.

Dar Moscova lucrează cu Beijingul pentru a se conecta la sistemul chinezesc CIPS, astfel încât să ocolească interdicția de a folosi SWIFT.

Dolarul american, cea mai folosită valută în lume

Dolarul american este, în acest moment, valuta dominantă la nivel global, fiind folosit în 88% din comerțul global, conform ultimului studiu realizat de Banca Reglementelor Internaționale în 2019.

Dar dacă CIPS ar fi folosit mai mult în comerț, ar crea o alternativă bazată pe yuan la sistemul SWIFT. China are ca ambiție să transforme yuanul în valuta cea mai folosită ca rezervă în lume, dar mai e mult până la asta, deoarece Beijinul controlează strict cursul monedei sale. Mai mult, nu este pe deplin convertibil cu alte valute pe piața globală, punctează publicația economică americană.

Cererea Rusiei pentru plăți în ruble pentru clienții săi este semnificativă, deoarece statul este o putere energetică, astfel că ridicarea unei alternative pentru industrie ar putea cauza un impact în sistemul comercial global bazat pe dolar. Experții spun că rușii nu vor să fie dependenți de dolar, așa că vor pivota spre China.

Astfel, rolul sistemului chinezesc CIPS va crește pe termen mediu în comerțul dintre Rusia și China, spune Rajiv Biswas, economist pentru regiunea Asia-Pacific la S&P Global Market Intelligence.

India analizează conectarea cu Rusia

Concomitent, guvernul indian ia în considerarea propunerea Rusiei de a folosi SPFS pentru plăți în ruble, scria Bloomberg în martie.

De asemenea, ia în calcul folosirea yuanului chinezesc ca monedă de referință în tranzacțiile dintre ruble și rupii, conform Mint.

China vrea să plătească în yuani pentru petrolul din Arabia Saudită

Între timp, Arabia Saudită se află, la rândul său, în discuții pentru a fi plătită în yuani în loc de dolari pentru petrolul vândut în China, conform unui articol din Wall Street Journal din martie.

Totuși, mulți factori frânează folosirea pe scară largă a CIPS, din moment ce comerțul în yuani este doar 3% din comerțul global.

Dolarul american este moneda de rezervă cea mai folosită în schimbul valutar global. Statutul său permite Statelor Unite să împrumute bani mult mai ușor și la costuri mici.

Ce s-ar întâmpla dacă dolarul pierde hegemonia

Dacă va pierde dominația, acest lucru va lovi economia SUA.

Acest lucru va afecta valoarea dolarului și ar crea presiuni inflaționiste asupra prețurilor pentru bunurile de larg consum, conform unui raport Allianz din 2018.

În final, pierderea statutului de monedă de rezervă va face consumatorii americani mult mai săraci.

În luna martie, inflația în SUA era de 8,5%, cea mai rapidă creștere din ultimii 40 de ani.

Dacă dolarul se depreciază, valoarea importurilor va crește. De asemenea, va fi mai scump pentru americani să călătorească în străinătate, în statele unde cursul dolarului e mai slab decât moneda locală.

