Sankei Shimbun, un ziar japonez de dreapta, a relatat, în urma imaginilor din satelit obținute miercuri de Institutul japonez pentru fundamente naționale, că Armata Populară de Eliberare (APL) tocmai a încheiat un atac simulat la baza de antrenament Zhurihei.

Structura era legată de un tunel subteran de 280 de metri și se afla lângă o clădire care semăna cu palatul prezidențial din Taiwan.

Potrivit Sankei Shimbun, Beijingul a construit în ultimii ani facilități care seamănă cu clădirile ministerelor de Externe și de Apărare din Taiwan. Astfel, zona de antrenament s-a extins de aproape trei ori din 2020 și până în prezent.

Raportul a precizat că imaginile din satelit din iulie 2022 au arătat că APL a instituit baraje rutiere la clădirile reconstruite, înainte ca vehiculele blindate să intre în zonă. Imagini din luna august 2022 au arătat un detașament care simula confruntări cu o forță inamică ce păzea palatul prezidențial din Taiwan.

Ziarul japonez l-a citat pe Maki Nakagawa, cercetător în cadrul think tank-ului, afirmând că Beijingul a „renovat rapid” baza de antrenament Zhurihe. „Scopul este de a pune presiune pe Taiwan și de a-l avertiza că, chiar și cu tunel, nu există nicio cale de scăpare”, a declarat Nakagawa.

Și Taiwanul face pregătiri

Ca răspuns la această dezvăluire, șeful apărării taiwaneze, Wellington Koo, a declarat vineri presei locale că Taipeiul este conștient de situație și a făcut pregătiri împotriva unei posibile „operațiuni de decapitare”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Relațiile dintre cele două state sunt tensionate de când William Lai Ching-te i-a succedat lui Tsai Ing-wen la conducerea insulei autoguvernate, anul trecut, Beijingul acuzând frecvent administrația Lai de răspândirea de minciuni și de incitare la confruntarea dintre cele două armate.

Marți, președintele chinez Xi Jinping a folosit discursul său de Ziua Națională pentru a sublinia că Beijingul trebuie „să se opună ferm activităților separatiste care urmăresc independența Taiwanului și interferențelor externe și să protejeze cu hotărâre suveranitatea națională și integritatea teritorială”.

Taiwanul a încercat să își consolideze apărarea, inclusiv prin planuri de creștere a bugetului pentru apărare, în contextul creșterii activității APL în jurul insulei.

Beijingul consideră Taiwanul ca parte a Chinei, care trebuie reunită, prin forță dacă este necesar.

Majoritatea țărilor, inclusiv Statele Unite, nu recunosc Taiwanul ca fiind independent, dar Washingtonul se opune oricărei încercări de a cuceri insula prin forță și se angajează să o înarmeze pentru apărare.

Condiții de luptă reale

Armata chineză desfășoară de mult timp antrenamente la Zhurihe, o bază uriașă militară, situată la 400 km nord-vest de Beijing. Aceasta a fost creată pentru a oferi condiții de luptă reale pentru ca soldații APL să își îmbunătățească abilitățile militare.

În 2015, televiziunea de stat a difuzat imagini cu soldați care participau la un exercițiu cu foc real la baza militară și atacau o structură similară cu cinci etaje din Taipei.

Liderii continentali, inclusiv Xi, au afirmat că reunificarea pașnică rămâne opțiunea preferabilă, însă nu au renunțat niciodată la utilizarea forței. Armata chineză a intensificat antrenamentele militare care simulează atacuri asupra insulei, un documentar realizat recent prezentând o gamă largă de tactici amfibii.

Un „baraj infernal” de drone, mine și nave fără echipaj – strategia SUA pentru a apăra Taiwanul

Tensiunile dintre China și Taiwan au atins un nou nivel de urgență, conform unui raport recent publicat de The Telegraph. Președintele chinez Xi Jinping a ordonat armatei sale să fie pregătită pentru „reunificarea” Taiwanului cu China continentală până în 2027.

În acest context, Statele Unite își intensifică pregătirile pentru un potențial conflict. La baza militară Fort Bragg, forțele speciale americane simulează scenarii de invazie chineză asupra Taiwanului.

Gen. lt. Jonathan P Braga, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale ale Armatei SUA, subliniază gravitatea situației: „Avem nevoie ca oamenii… să se gândească la asta, pentru că este cea mai mare amenințare pe care o avem.”

Atacul chinezilor ar putea fi mascat sub paravanul unui exercițiu militar

Amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat în februarie că se află „foarte aproape” de momentul în care „paravanul unui exercițiu” ar putea masca pregătirile pentru un atac, potrivit Financial Times.







