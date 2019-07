Orice activitate ai avea pe lista de dorințe, în Marele Tur al Chinei, de la Europa Travel, vei descoperi cele mai de seamă monumente din Regatul Înfloritor și te vei regăsi în temple înconjurate de grădini luxuriante. Profită de reducerea de 32% și rezervă acum circuitul de 9 zile în China, la tarife de la 889 euro/persoană, valabil până la 26 iulie, în limita locurilor disponibile!

Grandoarea Imperiilor Ming și Qing

Tradițională, culturală și aglomerată, cam așa ar putea fi descrisă capitala Beijing, în doar căteva cuvinte. Acesta este locul care te acaparează instant poate și datorită aglomerației de monumente, temple și zgârie nori fabuloși, ce îi dau un aer amestecat între istorie și modernitate.

Pornește alături de Europa Travel în descoperirea bijuteriilor Beijing-ului începând cu Orașul Interzis. Acesta este locul de unde a fost condusă țara în timpul Imperiilor Ming și Qing, un simbol superm al puterii, unde oamenilor de rând nu le-a fost permis accesul pentru mai multe secole la rând. Complexul format din aproape 1000 de săli grandioase, pagode și altare de rugăciune, este considerat a fi cel mai mare palat imperial din întreaga lume, parte din UNESCO.

Din dorința de a-și demonstra putera, Împăratul Yongle a ordonat construirea mărețului Templu al Cerului, care a fost extins ulterior sub comanda Împăratului Jiajing. Acesta a devenit locul unde Împărații Dinastiilor Ming și Qing veneau să se roage pentru recolte bune, fiind de altfel înconjurat și de hectare întregi de grădini ce respectă regulile Feng Shui-ului.

La mai puțin de 15 km de Orașul Interzis, fix pe malul Lacului Kumming se înalță Palatul de Vară, înconjurat de cele mai mari grădini imperiale din lume, aflate pe Dealul Longevității. Opțional, Europa Travel îți propune o plimbare cu barca pe lac, prilej să admiri bogățiile imperiale.

Marele Zid Chinezesc pare a fi un dragon adormit!

Cea mai mare structură de apărare ridicată vreodată pe pământ, Marele Zid Chinezesc – simbolul suprem al Chinei, nu putea lipsi din circuitul de la Europa Travel. Masiva structură măsoară exact 21.196, 18 kilometri, fiind considerată una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, inclusă în patrimoniul UNESCO încă din anul 1987.

Călătoria continuă cu cele 13 Morminte Ming, la care poți ajunge după ce traversezi Calea Spiritelor ce este străzuită de statui monolitice din marmură reprezentând diverse personaje din mitologia chineză. Mausoleele Împăraților Dinastiei Ming se întind pe circa 40 km.

Xian și Shanghai

Puternic ancorat în tradiție și istorie, Xian este cel mai bun loc de unde să începi incursiunea în ceea ce înseamnă China autentică. Înainte să te îndrepți spre cea mai mare descoperire a secolului XX, mergi la Turnul Bell, de unde poți capta priveliști memorabile asupra orașului, și la Pagoda Gâștii Sălbatice, o clădire remarcabilă unde au fost traduse, de-a lungul timpului, valoroase documente budiste de marii maeștrii chinezi.

Simbolul orașului Xian este Complexul Soldații de Teracotă ai Împăratului Qin Sin Huang, întemeietorul Dinastiei Qin care se temea atât de mult de moarte, încât a ordonat realizarea celei mai mari armate ce avea să-l păzească și în viața de apoi. Situl este compus din 8000 de statui de soldați, realizați în mărime naturală din teracotă și de animale, în special cai sau păsări, dar și obiecte de luptă, toate de diverse mărimi.

Dacă ești pasionat de cultură poți să faci și o vizită la Muzeul de Istorie, multe dintre artefactele expuse aici datează din perioada celor două Imperii Ming și Qing.

Ultima parte a circuitului îți descoperă metropola Shanghai – Perla Orientului, unde vei descoperi de ce China este cea mai mare putere mondială, un bum al inovațiilor și tehnologiei.

Orașul cu aer futurist datorat numeroșilor zgârie-nori cu fațade din sticlă te va hipnotiza de la prima vedere. Pe străzile labirintice ale vechiului oraș Shanghai vei mai simți atmosfera tipic chinezească, fiind un amalgam de tarabe de mâncare și magazine tradiționale. Fofota dispare rapid odată ce ai ajuns în Grădina Yuyuan, plină de pagode, altare de rugăciune și iazuri cristaline sau în Templul de Jad al lui Buddha, unul dintre cele mai importante din oraș.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Marele Tur al Chinei – tarife de la 889 euro/persoana, 9 zile (3 nopti in Beijing, 1 noapte tren pe ruta Beijing-XIan, 1 noapte in XIan, 2 nopti in Shanghai) cazare la hoteluri de 3*, transport avion, ghid local, asistenta turistica.*Reducere 32% din tariful standard de 1299 euro, valabila pana la 26 iulie, in limita locurilor disponibile. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

Citeşte şi: