„Președintele Duda a așteptat în fața ușii lui Trump timp de 1,5 ore pentru a vorbi cu acesta timp de 10 minute”, a scris pe rețeaua X jurnalistul polonez, care a postat, totodată, și un scurt videoclip de la Maryland, SUA, unde a avut loc întâlnirea.

Pe imagini se poate observa cum președintele Poloniei, Andrzej Duda, așteaptă pe un coridor alături de unul dintre membrii staff-ului său. Liderul de la Varșovia are la el o mapă și pare nerăbdător să intre la discuții cu Donald Trump.

🇵🇱🇺🇸 President Duda waited outside Trump's door for 1.5 hours to talk to him for 10 minutes, according to Polish media. pic.twitter.com/GO4iMlCL5l