Comandanții ucraineni coordonează operațiunile din centre de comandă tehnologizate, folosind drone și aplicații avansate pentru a monitoriza câmpul de luptă. Căpitanul Serhii „Filya” Filimonov, în vârstă de 30 de ani, conduce un batalion care luptă la sud de Pokrovsk, una dintre cele mai fierbinți zone ale frontului.

„Când cineva vine la tine și grupul tău de prieteni, având deja decis că vrea să ia sau să ucidă pe cineva, este clar că trebuie ucis. Luptăm pentru țara noastră, pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru”, a spus Filya.

Tehnologia pe câmpul de luptă

Centrul de comandă al lui Filya este dotat cu monitoare care afișează imagini din satelit și informații în timp real despre pozițiile inamice. Fratele său, Oleksiy „Knish” Filimonov, gestionează aceste sisteme avansate. Dronele joacă un rol crucial în conflictul modern.

Zona contestată, numită „zona gri”, se întinde acum pe 25 de kilometri, corespunzând razei de acțiune a dronelor kamikaze FPV (first-person view).

În prima linie, soldații stau ascunși în adăposturi subterane mici, ieșind doar pentru a trage când inamicul se apropie. Sunt bombardați constant și aprovizionați cu rații și apă prin drone de transport grele.

Provocări legate de personal

Armata ucraineană se confruntă cu provocări semnificative legate de personal. Președintele Zelenski a declarat că aproximativ 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși și 380.000 răniți. Alți 35.000 sunt dați dispăruți în acțiune, majoritatea fiind probabil morți.

Mobilizarea forțată a bărbaților de peste 25 de ani a creat probleme de motivație. Zelenski a lansat o campanie de recrutare a soldaților mai tineri, oferind stimulente financiare, dar acest lucru a generat nemulțumiri în rândul celor înrolați anterior.

„Contractul meu este pe durata războiului… deci este literalmente un bilet doar dus”, a declarat un ofițer din Marină pentru The Times, sub protecția anonimatului.

Sergenții „Fizruk”, 30 de ani, și „Sausage”, 23 de ani, luptă de trei ani în unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale Ucrainei. Deși sunt epuizați, ei sunt reticenți în a reduce vârsta de recrutare la 18 ani.

„Am mers în armată când aveam 20 de ani. Eram un copil. Încă sunt”, spune sergentul Sausage. „Am frați mai mici, au 16 și 17 ani. Sunt copii, pe bune.”

Perspectivele de pace

Ucraina are acum aproximativ un milion de bărbați înarmați. Există temeri că, în cazul unei păci nefavorabile, aceștia ar putea fi folosiți de Rusia ca „carne de tun”, o practică deja stabilită în teritoriile ocupate. Mulți ucraineni preferă să continue lupta.

Potrivit The Times, Ucraina a suferit enorm și este epuizată. Cu toate acestea, și rușii par să fie la capătul puterilor. Comandanții ucraineni spun că Rusia a fost nevoită să redirecționeze trupe din Zaporizhzhia și Donbas către Kursk, într-un efort până acum nereușit de a alunga trupele ucrainene.

Recenta dependență a lui Putin de infanteria nord-coreeană pentru a conduce atacurile sugerează că Rusia are puține rezerve.

Un raport recent al Institute for the Study of War indică faptul că Rusia nu poate susține ritmul operațional actual din cauza problemelor severe legate de personal, echipamente și economie.

În ciuda acestor provocări, mulți ucraineni cred că victoria asupra Rusiei este încă posibilă. Ei se tem că o pace grăbită, așa cum pare să dorească fostul președinte american Trump, ar oferi lui Putin o victorie decisivă.

