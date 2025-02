Premierul Benjamin Netanyahu a condamnat „umilirea” prizonierilor și a anunțat amânarea eliberării unor deținuți palestinieni programată pentru sâmbătă, până la încetarea acestor practici.

În filmare, cei doi bărbați sunt văzuți într-un vehicul, urmărind ceremonia de predare a lui Omer Shem Tov, Eliya Cohen și Omer Wenkert în Nuseirat, Gaza.

Pe tot parcursul videoclipului de două minute, aceștia își acoperă fețele și repetă rugămintea „Salvați-ne, vă rugăm!”. Expresiile lor și reacțiile lor intense sunt considerate de experți ca fiind influențate de presiunea răpitorilor lor, care apar și ei în videoclip.

Aceasta a fost prima dovadă publică a faptului că David este în viață de la răpirea sa de la festivalul de muzică Nova, pe 7 octombrie 2023. Familia lui Gilboa-Dalal primise ultima veste despre el în iunie.

Tatăl său, Ilan Dalal, a declarat pentru Channel 12 că, deși este ușurat să își vadă fiul în viață, videoclipul este „o nouă formă de tortură”. „Știam că Hamas este capabil de astfel de acte, dar este totuși un nivel extrem de cruzime”, a adăugat el.

Familiile celor doi ostatici au permis mass-media israeliană să publice videoclipul, sperând că acest lucru va crește presiunea pentru prelungirea încetării focului și eliberarea lor. „I-au forțat să își vadă prietenii eliberați și apoi i-au dus înapoi în tuneluri”, a spus Dalal pentru Israel Hayom. „Este pur și simplu inuman”.

Sora lui David, Yeela, a reacționat vehement pe Instagram, numindu-i pe membrii Hamas „monștri”. „Sunt în viață. Dar i-au pus în cea mai crudă și diabolică situație posibilă. Cinismul acestor oameni nu are limite. Vă admir, frații mei”, a scris ea.

Forumul pentru Ostatici și Familii Dispărute a denunțat videoclipul ca fiind un „act de tortură psihologică” și un „spectacol revoltător de cruzime”.

Organizația a cerut guvernului israelian și administrației președintelui american Donald Trump să ajungă urgent la un acord pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza. „Cei dragi nouă suferă, sunt torturați și mor în tunelurile Hamas. Acest coșmar nu poate continua încă o zi”, se arată în comunicatul grupului.

Reprezentanta americană Elise Stefanik, viitor ambasador al SUA la ONU și susținătoare a lui Trump, a remarcat că familiile lui David și Gilboa-Dalal erau prezente la conferința conservatoare CPAC din Washington când a apărut videoclipul. „Depravarea Hamas nu cunoaște limite”, a scris ea pe X.

