Lansările globale de noi modele de vehicule cu motor cu ardere internă și hibride sunt așteptate să crească cu 9% în acest an din 2024, potrivit S&P Global Mobility.

Se preconizează că producătorii auto vor introduce 205 modele pe benzină, în scădere cu 4% față de 2024, în timp ce lansările de modele hibride vor crește cu 43%, până la 116 modele.

Mercedes-Benz a dezvăluit săptămâna trecută planurile de a lansa 19 vehicule pe benzină față de 17 vehicule electrice cu baterii între 2025 și 2027, după ce vânzările și marjele de profit au fost afectate pe fondul încetinirii creșterii cererii de mașini electrice.

„Dacă nu credeți că condițiile de piață vor fi dominant electrice în 2030 … nu ar avea sens din punct de vedere economic să vă întrerupeți afacerea ICE, care este foarte sănătoasă și profitabilă”, a declarat Ola Källenius, directorul general al companiei, investitorilor.

Porsche, care a suferit anul trecut o scădere cu 49% a vânzărilor sedanului său electric Taycan, se gândește, de asemenea, la strategia sa privind vehiculele electrice.

Luna aceasta, producătorul de automobile de lux a anunțat că își va revizui viitoarea gamă și va investi 800 de milioane de euro în dezvoltarea de noi motoare cu combustie și vehicule hibride.

Constructorii de automobile tradiționali trebuie să se confrunte cu costul investițiilor în viitoarele vehicule electrice (EV) și hibride, menținând în același timp tehnologia motoarelor cu combustie pentru o perioadă mai lungă decât era de așteptat.

Hibrizii, care combină bateriile cu un motor cu ardere internă, sunt foarte profitabili și atractivi pentru producătorii de automobile, pe fondul creșterii cererii din partea consumatorilor și al necesității de a reduce emisiile.

Normele UE pentru 2025 prevăd că fiecare constructor auto trebuie să își reducă emisiile totale cu 15% față de nivelul de referință din 2021. De asemenea, Bruxelles-ul urmează să interzică vânzările de mașini noi pe benzină și diesel începând cu 2035.

Producătorii de automobile solicită flexibilitate în ceea ce privește normele privind emisiile și interdicția din 2035, BMW solicitând anularea acesteia.

În ultimele săptămâni, Volvo Cars, Mercedes-Benz și Renault au preconizat profituri mai mici în acest an, pe fondul riscurilor generate de un război tarifar global, precum și al costurilor de îndeplinire a standardelor mai stricte privind emisiile – ceea ce face mai dificilă renunțarea la profiturile mai mari generate de vehiculele pe benzină și hibride.

„Ne mișcăm rapid pe partea EV, dar nu încetinim nici pe partea ICE”, a declarat directorul general al Renault, Luca de Meo. „A face ca vehiculele electrice să fie o tehnologie dominantă în Europa este o călătorie care va dura 20 de ani.” Î

n timp ce creșterea vânzărilor de vehicule electrice a încetinit în Europa, cererea a crescut în China, unde vehiculele electrice și hibride au reprezentat 47% din vânzări anul trecut – față de doar 6% în urmă cu cinci ani, potrivit Automobility din Shanghai.

Producția de vehicule electrice este mai costisitoare decât cea a vehiculelor pe benzină din cauza costului ridicat al bateriilor, ceea ce înseamnă că marjele de profit ale companiilor auto pentru vehiculele electrice sunt încă mai mici.

Directorul financiar al Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, a declarat că grupul reduce costul vehiculelor electrice cu mai mult de 15%. Acest lucru ar reduce diferența de cost în comparație cu mașinile cu motor cu combustie, dar Wilhelm a adăugat că, atunci când vine vorba de reducerea decalajului, „nu vrem să promitem lucruri pe care nu le putem face”.

Cel mai mare producător auto european, Volkswagen, nu mai este sigur de planul său de a nu mai vinde mașini pe benzină în Europa până în 2033, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile. „Ar fi o prostie [să nu mai vindem mașini cu motor cu combustie] dacă clienții noștri le doresc”, a declarat persoana respectivă.

În SUA, General Motors și-a actualizat, de asemenea, modelele ICE. În timp ce cota sa din vânzările de vehicule electrice din SUA a crescut de la 6% la 9% anul trecut, datorită cererii pentru Chevrolet Equinox complet electric, directorii săi au avertizat că, probabil, creșterea pieței globale va încetini după ce președintele american Donald Trump a anunțat sfârșitul subvențiilor pentru vehiculele electrice destinate consumatorilor.

„Cred că putem avea un scenariu în care profitabilitatea ICE, fluxurile de numerar ICE pot continua pentru mai mult timp decât ar face-o altfel”, a declarat directorul financiar al GM, Paul Jacobson, la o conferință Barclays săptămâna trecută. Relatare suplimentară de Ian Johnston (Paris)

