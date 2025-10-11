Poliția chineză îi acuză pe ofițerii respectivi de faptul că răspândesc mesaje „separatiste”. Acest anunț vine la o zi după ce Taiwanul s-a angajat să-și consolideze apărarea în fața regimului de la Beijing.

China consideră Taiwanul drept teritoriu al său și și-a intensificat presiunea militară și politică asupra insulei, în pofida obiecțiilor puternice ale conducerii democratice de la Taipei.

Biroul de securitate publică din orașul chinez Xiamen, situat vizavi de Taiwan, de cealaltă parte a Strâmtorii Taiwan,a publicat fotografiile, numele și datele din cărțile de identitate ale celor 18 presupuși ofițeri din „unitatea de război psihologic”.

Această unitate ar avea șase divizii care îndeplinesc misiuni de „dezinformare, culegere de informații, operațiuni tactice de război psihologic, difuzare de propagandă și mobilizare”, se afirmă într-un comunicat.

Aceștia „complotează de mult timp pentru a incita la activități separatiste”, susține Biroul de securitate publică din Xiamen, care precizează că vor fi oferite recompense de până la 10.000 de yuani (1.400 de dolari, 1.200 de euro) pentru informații care vor duce la arestarea lor.

Unitatea respectivă a lansat site-uri web pentru campanii de denigrare, a creat jocuri subversive care incită la secesiune, a produs conținuturi video false pentru a induce în eroare, a operat posturi de radio ilegale pentru „infiltrare” și a manipulat opinia publică cu resurse provenite de la „forțe externe”, scrie agenția de presă Xinhua, loială regimului de la Beijing, într-o relatare separată.

Ministerul taiwanez al Apărării nu a făcut niciun comentariu deocamdată. Totuși, anunțul de căutare este în mare parte simbolic, având în vedere că ofițerii taiwanezi de informații nu vizitează în mod deschis China continentală, iar sistemul juridic chinez nu are jurisdicție asupra Taiwanului.

Oferta de recompensă vine la o zi după ce președintele taiwanez William Lai a anunțat dezvoltarea unui „sistem riguros de apărare antiaeriană” pentru a face față presiunii crescânde din partea Chinei.

William Lai, cunoscut și sub numele Lai Ching-te, a îndemnat China să renunțe la utilizarea forței pentru a cuceri insula.

China a reacționat virulent, numindu-l pe Lai „rebel” și „instigator la război”, asta deși Beijingul a amenințat în repetate rânduri că va recurge la forță, în caz de necesitate, pentru alipirea Taiwanului.

