Xpeng a primit peste 7.000 de comenzi pentru mașinile sale zburătoare, majoritatea fiind din China, unde compania lucrează la obținerea aprobării din partea autorităților aeronautice ale țării.

Mașina zburătoare a companiei a fost deja testată cu succes prima oară anul trecut.

Mii de roboți

Gu a spus că roboții săi umanoizi vor fi folosiți inițial ca recepționeri sau în vânzări pentru a interacționa cu clienții.

El a spus că în următorii 10-20 de ani, afacerea cu roboți a Xpeng ar trebui să fie mai mare decât divizia sa auto, deoarece „vor exista mai multe cazuri de utilizare a roboților umanoizi în viețile noastre”.

Teste cu taxiuri autonome

Într-un interviu acordat Reuters înaintea Salonului Auto de la Beijing, Gu a declarat că societatea va începe testele de robotaxi în orașul Guangzhou, din sudul Chinei, în acest an, și că 2027 va fi un „an critic” pentru „testele din întreaga lume cu parteneri”.

El a mai spus că compania va produce probabil sute până la mii de robotaxi în următoarele 12-18 luni.

Parteneriat cu Volkswagen

Gu a mai spus că există un „potențial enorm” de a intensifica cooperarea cu producătorul auto german Volkswagen, care a început luna trecută producția în serie a primului său model de vehicul electric, dezvoltat în colaborare cu Xpeng.

Volkswagen este și acționar minoritar la Xpeng, cu 5%.

„Există multe domenii în care putem colabora și ne putem oferi reciproc valoare”, a spus Gu, adăugând că Xpeng este deschisă și la parteneriate cu alți producători auto.

„Trebuie să fim agili și dispuși să colaborăm cu diferiți actori din diferite regiuni”, a continuat el.

Extindere în străinătate

La fel ca mulți alți producători auto chinezi, Xpeng s-a extins în străinătate și operează în prezent în aproximativ 60 de țări din afara Chinei.

Gu a spus că anul trecut, Xpeng a generat aproximativ 10% din volumul său de vânzări și aproximativ 15% din veniturile sale din vânzările din străinătate.

El a adăugat că în următorii cinci până la zece ani, „mai mult de 50% din venituri ar trebui să provină din afara Chinei”.

