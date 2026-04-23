Incidentul a avut loc în fața clădirii Conferinței de Presă Federale, la scurt timp după ce fiul ultimului șah al Iranului a criticat dur acordul de armistițiu dintre Statele Unite și Iran.

Atacatorul a fost reținut

Deși lichidul i-a pătat spatele hainei și gâtul, Reza Pahlavi a scăpat nevătămat. Păstrându-și calmul, el a făcut cu mâna susținătorilor săi înainte de a părăsi zona cu mașina.

Forțele de ordine au intervenit imediat și au reținut un bărbat la fața locului.

Iran’s exiled Prince Reza Pahlavi was sprayed with a red liquid — reported to be tomato paste or tomato juice — by a protester as he left a press conference in Berlin on Thursday. The suspect was immediately detained by police. pic.twitter.com/Rb6asfqYZ6 — Iran International English (@IranIntl_En) April 23, 2026

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, acesta se află în prezent în custodia autorităților pentru a fi interogat cu privire la identitatea și motivațiile sale.

Poziția față de regimul de la Teheran și acordul SUA-Iran

În timpul conferinței de presă, Pahlavi și-a exprimat scepticismul profund față de recentul armistițiu americano-iranian, subliniind că acesta se bazează pe așteptarea falsă că regimul de la Teheran își va schimba brusc comportamentul.

„Nu văd că se va întâmpla asta. Diplomației i s-au oferit deja suficiente oportunități”, a declarat Pahlavi, reluând apelurile sale pentru înlăturarea regimului islamic.

Tensiuni diplomatice la Berlin

Vizita lui Pahlavi în Germania nu are un caracter politic oficial, nefiind programată nicio întâlnire cu reprezentanții guvernului german.

Prințul a considerat această atitudine drept o jignire personală și a catalogat-o în fața jurnaliștilor drept o „rușine”.

În ciuda lipsei de dialog cu executivul, Pahlavi are programate întâlniri cu parlamentari germani din Bundestag. Printre aceștia se numără și Armin Laschet (CDU), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe.

Evaluând situația din Orientul Mijlociu, Laschet a precizat că, deși prăbușirea regimului iranian pare astăzi mai puțin probabilă decât la începutul anului, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, „mulți ar putea veni să-l susțină” pe Pahlavi.

Reza Pahlavi este fiul ultimului șah al Iranului, care a fost înlăturat de la putere în 1979 în urma Revoluției Islamice. De atunci, Pahlavi trăiește în exil în Statele Unite de aproape o jumătate de secol.