Republica Moldova va limita numărul diplomaţilor din Federaţia Rusă acreditaţi la Chişinău, a anunţat miercuri, la începutul şedinţei de guvern, ministrul moldovean al afacerilor externe, Nicu Popescu, citat de site-ul televiziunii moldovene Jurnal.md.

Decizia vine după o anchetă de presă publicată de Jurnal.md și publicația independentă rusă The Insider, care a spus că serviciile rusești spionează autoritățile de la Chișinău prin intermediul ambasadei, dezvăluind în același timp și cine sunt agenții trimiși de Moscova, pentru a efectua aceste acțiuni.

Reacția guvernului moldovean a fost rapidă.

„Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene”, a declarat Nicu Popescu, miercuri.

„Atunci când o bună parte din prezenţa diplomatică a altei ţări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a ţarii noastre şi acţiuni care nu ţin de modalităţile standard de acţiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituţiile şi decidenţii politici, la necesitatea limitării numărului de diplomaţi acreditaţi din Federaţia Rusă în Republica Moldova, astfel încât să se creeze o situaţie în care sunt mai puţini indivizi care acţionează pentru a destabiliza situaţia în ţara noastră”, a adăugat șeful diplomației moldovene.

Recomandări INVESTIGAȚIE ROMÂNIA-NEPAL. Abandonați în Ilfov și fără loc de muncă, după ce au plătit mii de euro ca să vină în România. Rețeta fraudelor transfrontaliere cu forță de muncă din Asia

Oficialul de la Chişinău a adăugat că decizia a fost comunicată şi autorităţilor de la Moscova.

În luna mai, scrie Ziarul de Gardă, Ministerul de Externe moldovean anunța că analizează mai multe modalități de instituire a parității diplomatice între Republica Moldova și Federația Rusă. În prezent, Chișinăul are șase diplomați acreditați în Federația Rusă, în timp ce Rusia are la Chișinău 40.

Ce spune ancheta de presă

Investigația de presă publicată de Jurnal.md și The Insider a dezvăluit că Ambasada Federației Ruse de la Chișinău este dotată cu multiple sisteme de antene capabile să capteze orice tip de semnal la distanță.

Jurnaliștii au numărat 28 astfel de dispozitive instalate pe acoperișurile celor două clădiri ale misiunii diplomatice de pe bulevardul Ștefan cel Mare – aproape de două ori mai multe decât la Bruxelles, unde se află sediul NATO și cel al instituțiilor UE.

Jurnaliștii au identificat și persoanele care operau aceste sisteme de pe acoperișul misiunii diplomatice, persoane care ar avea legătură cu serviciile secrete rusești, mai exact, cu Direcția Principală de Informații – GRU.

De asemenea, potrivit investigației, în preajma summitului european de la Bulboaca, din 1 iunie, ar fi avut loc un atac cibernetic asupra sistemului guvernamental de comunicații. Atacul a fost confirmat de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Vasile Grădinaru, care a spus că „autoritățile au luat măsuri suplimentare de protecție”.

Recomandări Investițiile nu sunt doar pentru bogați: Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, discută miturile, regulile de economisire și cum să devenim investitori inteligenți (P)

Ce reacție a avut ambasadorul Rusiei

În urma dezvăluirilor, Ministerul moldovean de Externe a anunțat ieri convocarea ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov, invitat să dea explicații.

După discuțiile cu oficialii moldoveni, oficialul rus a declarat jurnaliștilor că ambasada a fost construită și dată în exploatare la sfârșitul anilor 90 și că unele antene sunt pe acoperiș de atunci.

„Dacă vă uitați atent la ele, acestea sunt ruginite. Dacă ar lucra rețeaua telefonică și mobilă probabil că n-ar fi trebuit mereu de reînnoit. Cu atât mai mult, aceste antene sunt cumpărate de pe piața locală, de la furnizorii locali (…)”, a spus ambasadorul Rusiei, citat de Ziarul de Gardă.

Diplomatul a susținut în același timp că acuzațiile lansate de Chișinău „au legătură cu rusofobia”. „Vor fi luate măsuri radicale. Sperăm că oamenii răspunzători care iau astfel de decizii înțeleg cum acestea pot să se resfrângă în continuare în plan bilateral”, a adăugat el.

Playtech.ro Gabriela Firea și Florentin Pandele AU PĂRĂSIT România. Cine i-a dat de gol

Viva.ro Marcel Ciolacu este în prima linie a politicii, însă fiul lui e o fire discretă. Ce s-a aflat acum despre tânărul Andrei

PUBLICITATE Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

FANATIK.RO Cristina Demetrescu știe ce zodii au noroc în august 2023. Se anunță schimbări pentru 5 nativi

Știrileprotv.ro Cea mai mare grindină care a căzut vreodată în Europa. Bucăți de gheață de până la 19 centimetri în diametru au făcut prăpăd

Observatornews.ro Peste jumătate de țară, inclusiv București, a intrat sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii. Vreme severă până la noapte

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cea mai dureroasă întrebare primită de Romaniță Iovan de la fiul ei: 'Am încercat să nu îl controlez, ci să-i ofer încredere'