Rosselkhoznadzor (Serviciul Federal rus pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară) susține că a inspectat în perioada 21-27 mai jumătate din păstrăvăriile din Armenia și doar două dintre ele se ridică la „standardele” rusești. În aceste condiții, autoritatea sanitară rusă a decis să suspende importurile de pește din Armenia „până la rezolvarea situației actuale”. Restricțiile vor intra în vigoare începând de marți, cu cinci zile înainte de alegerile parlamentare.

Rusia face presiuni economice asupra Armeniei în contextul acestor alegeri considerate esențiale pentru viitorul țării din Caucaz. În ultimele trei săptămâni, Rusia a depistat brusc nereguli și a interzis importurile de apă minerală, flori, vin, coniac, roșii, castraveți, ardei, mirodenii și căpșune din Armenia. În plus, a amenințat cu denunțarea unilaterală a contractelor de gaze, produse petroliere și diamante.

Această tactică de presiuni economice și de șantaj a fost utilizată în trecut de Rusia împotriva Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei pentru a le întoarce din procesul de apropiere de Uniunea Europeană.

Relațiile dintre Armenia și Rusia s-au răcit din cauza faptului că liderul autoritar rus Vladimir Putin nu și-a respectat angajamentul de aliat și nu a sprijinit țara caucaziană în războiul cu Azerbaidjan. În aceste condiții, Armenia încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și Statele Unite în speranța că va prospera și va fi o țară sigură. În plus, este în proces de normalizare a relațiilor cu Turcia – un proces criticat puternic de propaganda rusă.

Vladimir Putin își dorește ca miliardarul Samvel Karapetian, aflat după gratii din cauza unei tentative de răsturnare a Guvernului Pașinian, să devină prim-ministru al Armeniei. Karapetian este suspectat de legături cu serviciile secrete rusești.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Kremlinul a stabilit un plan de înfrângere a premierului armean Nikol Pașinian în alegerile parlamentare, iar unul dintre punctele acestui plan se referă la o investiție de 50 de milioane de dolari în turism electoral, pe lângă campaniile de șantaj economic și dezinformare/propagandă pe rețelele de socializare.

Vladimir Putin a amenințat din nou Armenia în legătură cu apropierea sa de Uniunea Europeană (UE), iar Ministerul rus de Externe și-a rechemat sâmbătă ambasadorul de la Erevan. Liderul de la Kremlin îi cere lui Pașinian să organizeze acum un referendum în care armenii să aleagă între UE şi Uniunea Economică Eurasiatică, condusă de Moscova.

Nikol Pașinian i-a răspuns lui Putin că nu există motive în prezent pentru organizarea unui referendum pe această temă. Potrivit acestuia, un referendum va avea loc când alegerea între cele două blocuri „va deveni inevitabilă”, iar decizia finală va aparține poporului armean.

„Până când Armenia nu va solicita oficial aderarea la UE sau nu se va apropia de statutul de candidat, organizarea oricărui referendum este ilogică. În prezent, această alegere este teoretică, iar supunerea unei alegeri teoretice într-un referendum nu este cu siguranță nici înțeleaptă, nici corectă și nu are nicio bază”, a precizat Pașinian, care i-a oferit deja lui Putin o lecție democrație în timpul unei întrevederi la Kremlin.

În acest context de presiuni uriașe din partea Rusiei, președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul „complet” pentru Nikol Pașinian. „Nikol Pașinian este în proces de a face din Armenia o țară puternică, prosperă și foarte sigură”, a subliniat liderul republican de la Casa Albă.

