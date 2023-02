Internaționalul în vârstă de 31 de ani era dat dispărut de la cutremurul din 6 februarie, care a provocat prăbușirea apartamentului său din orașul Hatay.

Clubul său Hatayspor a anunțat săptămâna trecută că sportivul a fost salvat și că este rănit, dar o zi mai târziu, informația a fost infirmată.

„Cu cea mai mare durere în suflet trebuie să îi anunț pe toți cei care îi doresc binele că, din păcate, corpul lui Christian Atsu a fost recuperat în această dimineață. Cele mai profunde condoleanțe merg către familia și cei dragi lui. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor pentru rugăciunile și sprijinul lor”, a anunțat Nana Sechere, agentul lui Atsu, într-un mesaj pe Twitter.

Totodată, el a făcut apel ca intimitatea familiei fotbalistului să fie respectată în aceste momente dificile.

