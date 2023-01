În noaptea de Anul Nou, Lambrecht a postat o înregistrare video pe Instagram în care a evocat provocările din 2022, inclusiv războiul declanşat de Rusia în Ucraina, în timp ce focuri de artificii şi explozii de petarde se vedeau și se auzeau în fundal.

A fost ultima gafă a Christinei Lambrecht, al cărei bilanț ca ministrul al apărării a fost „o catastrofă”, după cum a scris Bild.

Most of the time when there are political communication disasters, one can see the intention (which went wrong). But this, from the setting, to the text and message, to the sound, is a catastrophe. With no good will can I come up with what they were trying to achieve.#Lambrecht