Întrebat dacă Scholz are deplină încredere în titulara de la Apărare, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Wolfgang Büchner, a răspuns într-o conferinţă de presă: „Da, desigur!”

„Cancelarul lucrează bine şi în spirit de încredere cu toţi colegii săi de cabinet. Şi, bineînţeles, aceasta este valabil şi pentru ministrul menţionat”, a adăugat reprezentantul guvernului german.

Totuşi, Lambrecht, care la fel ca Scholz face parte din rândul social-democraţilor în coaliţia de guvernare din Germania, s-ar putea confrunta cu probleme la conferinţa de săptămâna viitoare a partidului său, notează DPA.

În noaptea de Anul Nou, Lambrecht a postat o înregistrare video pe Instagram în care evocă provocările din 2022, inclusiv războiul declanşat de Rusia în Ucraina, în timp ce focuri de artificii şi explozii de petarde se văd și se aud în fundal.

