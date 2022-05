Ionuţ Spătaru are o fermă de bovine cu peste 300 de animale în grajdurile fostului CAP din satul Hopârta, nordul judeţului Alba. Pentru a nu mai fi nevoit să plătească muncitori, bărbatul a găsit găsit o altă soluţie: să lucreze cu copii.

Le-a promis păriniților câte 700 lei pe lună, iar aceștia au acceptat. În total, în 2016 şi 2017, Spătaru a reuşit să „recruteze” cinci copii: un băieţel de 11 ani, doi de 12 ani, un altul de 13 şi pe unul, cel mai mare, de 14 ani.

Copiii au plecat sperând să le fie mai bine, dar au dat de mai rău. „Cazarea” lor era într-o cămăruţă dărăpănată din grajd, cu pământ pe jos.

Munca începea la 8.00 şi se termina noaptea. Hrăneau animalele, curăţau grajdurile, scoteau gunoiul cu roaba, chiar şi de două ori pe zi.

Băieţii se puteau spăla într-un lighean sau afară, la furtun, toaletă nu aveau, fiind obligaţi să-şi facă nevoile ca animalele, în grajd, sau pe la colţurile clădirilor. Mâncare primeau când şi când, însă doar hrană rece, pate, slănină, parizer pe care nici nu le puteau pune la păstrare, căci nu aveau frigider.

Cel mai rău a fost când unii dintre băieţi au încercat să fugă şi a fost prins.

A venit după mine cu jeep-ul, a vrut să dea peste mine. Am aruncat cizmele ca să pot fugi mai bine, dar m-a ajuns. M-a lovit cu maşina peste şoldul drept şi am căzut. A sărit din maşină, era cu doi băieţi care m-au ţinut, iar el m-a lovit cu pumnii. Am fost numai sânge….

Declarația copilului de 13 ani, în declaraţia redată şi în sentinţa de condamnare a bărbatului: