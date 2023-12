Rusia, principalul susţinător al regimului preşedintelui sirian Bashar al-Assad, intervine militar în Siria din 2015 şi efectuează cu regularitate atacuri împotriva rebelilor care deţin în parte controlul regiunii Idleb.

„Pe 25 decembrie, la ora locală 22:00 (22:00 ora României), avioane de luptă ruseşti au vizat case locuite de civili”, în apropierea oraşului Armanaz, în provincia Idleb, declară AFP Abdel Halim Shehab, un salvator din cadrul Căştilor Albe.

Tonight Russian air strikes in the town of Armanaz in the western countryside of Idlib‌‌ pic.twitter.com/yi62AZ3B2v

Salvatorii au scos dintre dărâmături „şase membri ai unei familii, tatăl, mama şi trei copii ai lor” şi un al patrulea copil, rănit, care a supravieţuit, precizează el.

Scenes show the aftermath of the Russian airstrike targeted yesterday #Alata farm east of the city of #Armanaz, #Idlib, and resulted in the killing of an entire family—three children and their parents. #Syria #WhiteHelmets pic.twitter.com/3bLnDvn1r6