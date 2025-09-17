Evenimentul, 19-21 septembrie, va reuni participanți cu mustăți răsucite, bărbi stufoase și perciuni aranjați artistic, toți dornici să câștige titlul de „cea mai frumoasă barbă din Europa”.

Juriul va evalua bărbile în funcție de lungime, densitate, îngrijire și stil. Fiecare mustață răsucită și fiecare contur de barbă poate face diferența. Pe lângă aspectul părului facial, contează și „carisma purtătorului”.

„Campionatul European de Bărbi îmbină umorul, tradiția și atmosfera”, a declarat, mândru, Marco Pointner, directorul de turism al regiunii Salzburg.

Concursul va avea loc în sala de sport a școlii gimnaziale din Leogang. Organizatorii se așteaptă la peste 1.000 de spectatori dornici să vadă cum bărbații se transformă în adevărați regi ai bărbilor cu ajutorul lamelor de ras și al răbdării.

Campionatul nu se rezumă doar la evaluarea bărbilor. Fanfara din Leogang va asigura atmosfera, în timp ce oaspeții vor putea savura specialități culinare locale.

Pentru Leogang, găzduirea unor astfel de evenimente nu este o noutate. Regiunea a mai organizat Olimpiada Bărbilor în 2005, Campionatul European în 2010 și chiar Campionatul Mondial în 2015.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE