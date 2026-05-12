Studiul a implicat 16 participanți care au consumat alimente ce favorizează formarea gazelor, iar rezultatele au arătat că femeile produc gaze mai mirositoare, în timp ce bărbații emit un volum mai mare.

Conform cercetării, femeile tind să elibereze gazele mai discret, în timp ce bărbații, în special adolescenții, sunt mai puțin preocupați de acest aspect, subliniind diferențele comportamentale dintre sexe.

Unele subiecte considerate tabu devin adesea teme fascinante pentru cercetările științifice. Un exemplu surprinzător este studiul procesului de formare a gazelor în organismul uman, potrivit unui articol publicat de The Washington Post.

Cum a început totul?

Michael Levitt, un gastroenterolog supranumit de colegii săi „regele gazelor”, și-a dedicat zeci de ani studiului acestui fenomen.

Totul a pornit accidental, când la începutul carierei sale a descoperit un aparat numit cromatograf de gaze, utilizat inițial în diverse domenii precum criminalistica sau analiza solului.

Levitt a văzut un potențial diferit în acest instrument: analiza compoziției gazelor emise de corpul uman.

Această abordare neobișnuită l-a transformat într-un pionier al cercetării, publicând peste 300 de lucrări științifice, câștigând recunoașterea Asociației Americane de Gastroenterologie și colaborând inclusiv cu NASA pentru dezvoltarea unor costume spațiale dotate cu filtre speciale, menite să reducă impactul gazelor în spațiu.

„King of Farts”

Supranumit „King of Farts”, („Regele flatulenței”), dr. Michael D. Levitt are o lungă listă lungă de premii și distincții, două dintre cele mai importante fiind Premiul Joseph B. Kirsner din 1998, acordat de Fundația Miles și Shirley Fiterman, pentru realizări deosebite în cercetarea clinică în gastroenterologie și Premiul Janssen în Gastroenterologie din 2000 – Premiu pentru realizări de-o carieră în științe digestive.

Veteran al Forțelor Aeriene, profesorul clinician a predat la Universitatea din Boston și la Universitatea din Minnesota și a jucat un rol esențial în cercetare și ca medic la Universitatea din Minneapolis, din 1978.

Levitt s-a pensionat în 2023, după șapte decenii de activitate ca gastroenterolog și aproape 300 de texte științifice.

Experimentul neobișnuit

Una dintre cercetările sale cele mai inedite a fost realizată pentru a răspunde unei întrebări neașteptate: cine produce gaze mai mirositoare, bărbații sau femeile?

Studiul a implicat 16 participanți, bărbați și femei, care au consumat alimente ce favorizează formarea gazelor.

Ulterior, gazele emise au fost colectate în pungi ermetice și analizate cu ajutorul cromatografului de gaze.

Două persoane independente au fost rugate să evalueze mirosul probelor pe o scară de la 0 (fără miros) la 8 (extrem de neplăcut) – Michael Leavitt

Cine „a câștigat”?

Rezultatele au fost surprinzătoare: gazele produse de femei aveau un miros mai intens, însă bărbații produceau un volum mai mare de gaze, în medie echivalent cu o jumătate de cană per episod.

„Percepția mirosului depinde nu doar de concentrație, ci și de volum”, a subliniat Levitt. Astfel, o cantitate mai mare de gaze poate atenua „aroma” mai intensă.

Rezultatul final al studiului? Un aparent echilibru între cele două sexe: femeile pot genera un miros mai puternic, dar bărbații compensează prin cantitate.

„Natura a distribuit totul în mod echitabil”

Diferențele observate în viața de zi cu zi între bărbați și femei nu sunt doar de natură biologică, ci țin și de comportament.

Femeile tind să controleze procesul, eliberând gazele mai lent pentru a reduce zgomotul și mirosul. În schimb, bărbații, mai ales în adolescență, nu sunt la fel de discreți.

„Natura a distribuit totul în mod echitabil”, a concluzionat Levitt.

Dr. Michael D. Leavitt. Foto: www.va.gov/minneapolis-health-care/stories/dr-farts-farewell/

