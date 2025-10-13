Tudor și Simona au murit pe loc

Tudor, student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și Simona, masterandă, tot la o universitate din oraș, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un vehicul pe Drumul Național DN 1C, în afara localității Câțcău, potrivit publicației Vasile Dale.

Conform IPJ Cluj, tânărul de 21 de ani, din județul Maramureș, care circula din direcția municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

În urma impactului puternic, Simona a fost aruncată în afara autoturismului, iar tânărul șofer a rămas încarcerat în mașină. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ei,

„Din nefericire, în urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturism, respectiv conducătorul auto și o tânără de 24 de ani.”, transmite IPJ Cluj.

Doi tineri au murit în accidentul din Cluj. Foto: ISU Cluj

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Cine au fost cei doi tineri

Tudor era fiul fostei directoare a școlii generale din comuna maramureșeană Cernești, iar Simona era originară din Strâmbu Băiuț. Potrivit primelor informații, cei doi se întorceau spre Cluj-Napoca pentru a merge luni la cursuri.

Comunitatea este șocată de tragicul accident, iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să îi odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiilor!”, se arată în unul dintre mesajele publicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE