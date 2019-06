Povestea dezinformării la adresa taximetriștilor continuă! Cine e falsul taximetrist care se revolta la adresa „bulangiilor” cu trotinetele electrice

Compania Clever Taxi a profitat de o postare falsă pe un grup de facebook al taximetriștilor și a comandat un articol bazat pe ea, pe care l-a publicat în Adevărul.

Autorul din Adevărul, publicat sub pseudonimul Liviu Stănculescu, un ziarist el însuși inventat, îi portretizează pe taximetriști ca fiind homofobi și grobieni și elogiază alternativele „civilizate”, aplicațiile Clever, Uber și Bolt.

Articolul publicitar, nemarcat cu ”Publicitate” în versiunea de mobil a siteului Adevărul, a fost mai apoi preluat ca atare de alte siteuri, care s-au păcălit. Nici Libertatea nu a verificat sursa informației înainte de a publica povestea luată din Adevărul.

Am încercat să aflăm cine a stat la sursa cazului și am vorbit cu doi dintre autorii postării de la care a pornit scandalul. Este vorba de Cristian Steiciuc și Petru Cruceru, doi studenți de 21 și 22 de ani, care se plictiseau într-o excursie și au făcut o glumă pe internet.

Întrebat dacă ar face aceeași glumă cu tente homofobe pe siteul facultății din Haga unde spune că studiază, Steiciuc a spus că nu s-a gândit că e o glumă homofobă și că n-a avut această intenție.

Din grupul de prieteni care a avut ideea postării, Cristian Steiciuc, 21 de ani, e cel care și-o revendică.



Reporter: Am înțeles că tu ești autorul postării care a devenit virală, în care taximetriștii amenință cu sabotarea trotinetelor electrice.

Cristian Steiciuc: Da.



-Deci tu ai scris postarea inițială, da?

-De pe grup, da.



”Just for the laughs”



-Și era o postare ”pe bune” sau trollaj online?

-Just for the laughs.



-Deci la mișto, că să zic așa.

-E super simplu să îți faci 5 secunde timp, să intri pe profilul meu de Facebook și să vezi că nu sunt taximetrist.



-Și a devenit virală. În urmă ei s-au realizat articole în presă.

-Nu intenționam asta.



-Dar te-a plătit cineva, vreun om sau companie, că să scrii postarea aia?

-Nu. Am făcut-o deoarece mi s a părut super amuzantă o postare în care voiau interzicerea la Uber Eats. Pe care o văzusem pe grup.



-Dar ai ceva cu taximetriștii sau uberiștii? Sau cu trotinetiștii?

-Nu. Doar mi se pare amuzant tot ce se întâmplă.



-Ai avut experiențe neplăcute cu vreunii?

-Nu.



-Pe profilul tău scrie că trăiești în Groningen, Olanda. E adevărat?

-Nu. Haga.



-Tot în Olanda, deci. Cum e acolo reglementată situația cu Uber, taximetriștii și trotinetristii?

-Am bicicletă acolo, nu ai nevoie de altceva. Oricum chestiile astea de mai sus nu prea contează.



”Nu sunt homofob, cuvântul ”bulangiu” nu se mai folosește pentru homosexuali strict”



-De ce nu contează?

-Ceea ce contează e că toate paginile astea de jurnalism nu au avut timp 5 secunde să își verifice informația și să intre pe profilul meu de Facebook și să vadă că nu sunt un taximetrist și se vede de la o poștă, că e scrisă postarea că o glumă. Oricum ideea e că s-a creat prea multă zarvă și automat pentru ce am vorbit și cu tine o să se mai scrie despre subiectul asta încă 2-3 zile și din perspectiva mea nu mai are rost. Nu am experiență în jurnalism, dar dacă spui ceva trebuie să ai o informație verificată, nu? Eu nu vreau să scrii despre mine.



-La începutul discuției ți-ai dat acordul.

-Da.



-Nu ți se pare discriminatorie postarea ta legată de homosexuali? Ai face aceeași glumă cu ”bulangii” pe site-ul facultății tale din Olanda?

-Nu sunt homofob, cuvântul ”bulangiu” nu se mai folosește pentru homosexuali strict. Și nu era pentru homosexuali ce am zis acolo.



-Vrei să spui că traducerea este cam cu ”persoane enervante” în context?

-Daa. Acum când lumea folosește cuvântul ăsta nu se gândește la homofobie. Deși el este legat de asta, lumea a uitat de sensul lui. Oricum, ideea e că nu sunt homofob, sunt pro-LGBTQ.

Petru Cruceru: ”Eram convinși că trebuie să existe cel puțin un taximetrist care să creadă că trotinetele electrice le iau pâinea de la gură”



Discuție cu alt tânăr care a contribuit la postarea inițială, Petru Cruceru, 22 ani.



Reporter: Ai scris un comentariu pe Reddit despre cum ție și prietenilor tăi v-a venit ideea pentru postarea de pe Grupul Taximetriștilor, poți să îmi povestești mai detaliat?

Petru Cruceru: Eram patru prieteni în vacanță la Băile Herculane. Cu doi dintre ei am fost coleg de liceu, cu ceilalți sunt bun prieten.



Unul dintre ei, Cristi Steiciuc, e membru pe Grupul taximetriștilor de mult timp. Ne amuzam foarte tare de ideea că taximetriștii sunt niște oameni atât de superficiali încât unii dintre ei chiar protestau împotriva serviciilor de livrare de mâncare la domiciliu.



”Eram convinși că trebuie să existe cel puțin un taximetrist care să creadă că trotinetele electrice le iau pâinea de la gură, că din cauza lor nu primesc ei curse, fiindcă oamenii le preferă”



-…

-Așa că unul dintre noi a venit cu ideea să facem o postare legată de treaba asta. A început s-o scrie și fiecare a adăugat câte ceva. Eu am adăugat ideea că o oră pe trotinetă e de două ori mai scumpă decât o oră cu taxiul. Fiecare a contribuit cu ceva la exprimare. Intenția noastră a fost să se vadă că este o postare fix la mișto. Am zis că ar fi chiar amuzant ca oamenii s-o ia în serios și să se facă vâlvă.



”Nu ne așteptam să ajungă în aproape toate ziarele din țara asta și pe trei posturi de televiziune o chestie pe care noi am scris-o de plictiseală, la mișto”



-De ce crezi că a înghițit-o așa de ușor toată lumea?

-Cred că a fost scuza perfectă pentru ziare și pentru oameni în general să discrediteze taximetriștii. Să le scadă din credibilitate. Nimeni nu s-a obosit să dea un click. Oricine putea să intre pe profilul lui Cristi, cel care a postat, și să vadă clar că nu e taximetrist și că toată treaba a fost scrisă la mișto.



”Mi se pare amuzant”



-Ce părere ai despre cum Clever Taxi s-a folosit de postarea voastră ca să facă o campanie de PR împotriva taximetriștilor?

-Noi nu avem absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat după, am făcut chestia asta în glumă. Eu am postat pe Reddit acum patru zile care era povestea reală, dar până azi nu a preluat nimeni ce s-a întâmplat cu adevărat. Cred că arată felul în care funcționează presa românească de foarte mult timp, prin dezinformare și denaturare.



”Atâta timp cât cineva are intenția să discrediteze sau să pună pe cineva într-o lumină proastă, o face. Pentru oamenii influenți din țara asta e foarte ușor, au resursele să creeze o știre falsă”



-Cum te simți legat de faptul că ai avut un rol direct în dezinformarea asta?

-Mi se pare foarte amuzant. E o lecție pentru oameni, că trebuie să se informeze corect. E ca și cum au citit o știre pe Times New Roman și au crezut-o, fără să mai verifice ceva.



Gluma lor s-a transformat inițial în publicitate, într-un articol preluat pe bani



Din înțelegerea celor doi tineri asupra faptelor lipsește ceva. Ei nu conștientizează că primul articol care i-a preluat, cel din Adevărul, a fost unul făcut nu din neatenție, ci creat intenționat, un articol plătit și comandat de firma Clever.

Lui Clever, firmă de ridesharing deținută de grupul Daimler, i-a convenit ce a găsit în postarea falsului taximetrist, era ceva împotriva taximetriștilor, și a plătit pentru ca articolul să apară în Adevărul, sub semnătura unui fals jurnalist!

Gluma tinerilor s-a multiplicat inițial pe bani, e esențial pentru a înțelege fenomenul.

Postarea inițială a lui Cristian Steiciuc a fost făcută marți, 11 iunie, ora 13:08. Liviu Stănculescu a scris articolul plătit în Adevărul joi, 13 iunie, ora 17:31.

După aceea, într-adevăr, mai multe publicații au preluat informația fără bani, păcălindu-se și citând Adevărul.



Alexandra Frunză, PR-ul Clever: ”Noi îi ajutăm din când în când, dar de data asta nu am intermediat nimic”



Libertatea a contactat-o și pe șefa agenției Goya PR, care reprezintă Clever Taxi. Alexandra Frunză a negat implicarea agenției în tranzacția prin care a fost publicat în Adevărul articolul plătit de Clever Taxi.

„Clientul și-a făcut singur campania, nu am detalii despre cum a apărut ideea. Noi îi ajutăm pe cei de la Clever din când în când, dar de data asta nu am intermediat nimic. Contractul este făcut direct de client cu Adevărul, noi nu avem detalii.”

