Beneficiarul acestui gest de afecțiune din partea liderului de la Kremlin se numește Kim Yong Bok, generalul care a condus contingentul trimis de dictatorul nord-coreean Kim Jong-un pentru a sprijini armata rusă împotriva Ucrainei.

Putin has separately thanked North Korean soldiers after the parade and even hugged one of them.



From „Kyiv in three days" to „thank you, North Korean soldiers for fighting in the SMO."