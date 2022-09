Încă o dată, camerele de luat vederi au surprins-o în mulțime și încă o dată ea a reacționat. Exact ca în 2021, când a realizat că e în direct, ea a luat cel mai apropiat pahar și l-a bătut dintr-o singură răsuflare. Anul acesta, iubitul ei a rămas și el fără bere în doar 7 secunde și Megan a primit urale pentru efortul ei de a bea extrem de rapid două pahare.

Videoclipurile cu ea de anul trecut și de anul acesta au devenit virale pe rețelele de socializare. Ea a apărut chiar și pe contul oficial de Instagram al US Open, care a postat imaginile din 2022 și a scris: „se pare că devine o tradiție în acest moment”. Megan a răspuns la postare: „Mi-a fost dor de voi!”

Postarea din acest an cu Megan de pe contul oficial de Twitter al US Open a strâns 1,1 milioane de vizualizări și aproape 700 de distribuiri.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS