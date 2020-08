De la începutul lunii, Sviatlou și canalul său Nexta Live au transmis informații, postând filmări și știri despre proteste și a coordonat demonstrațiile din Belarus din capitala poloneză prin aplicația de mesagerie Telegram.

”Pur și simplu trebuie să o facem pentru că nimeni altcineva nu ar face asta. Nimeni nu ar face asta pentru că sunt în Belarus, ar fi arestați imediat. Alți oameni din afara Belarusului nu au astfel de canale, site-uri mari pentru a arăta lucrurile la o scară așa de mare”, a spus Sviatlou, prin telefon, pentru Politico.

Aceasta oferă mișcării de opoziție, care în mare parte e fără lider în Belarus, o organizare și un obiectiv pe care nu le pot avea în țară.

A blocat internetul, iar televiziunea locală este o cale de propagandă a guvernului – aceasta a fost înțesată de ”jurnaliști” ruși, după ce unii dintre angajații belaruși au intrat în grevă.

Dar guvernul nu a reușit să închidă Nexta, în mare parte pentru că Sviatlou folosește Telegram, o aplicație de mesagerie criptată bazată pe cloud, creată de doi ingineri ruși.

O postare de pe Nexta a oferit indicații precise protestatarilor înainte de demonstrațiile de pe 25 august, ziua Independenței Belarusului. La 10.00, aceștia urmau să se adune în fața Comitetului de Investigație. La 18.00, ”ne adunăm la Piața Independenței și celebrăm o dată istorică în viața țării noastre”.

Lukașenko a denunțat informațiile opoziției ca fiind ”fake news” și a avertizat oamenii de consecințele ascultării vocilor din exterior.

Dar aceste amenințări nu îl mișcă pe Sviatlou, care are propria experiență cu guvernul Belarusului.

Sviatlou a venit în Polonia în 2015 pentru a studia producție TV și de film la universitatea din Katowice din sudul țării. El a început Nexta- care înseamnă ”cineva” în belarusă – ca pe un canal YouTube de muzică, pe care l-a transformat într-o platformă pentru a posta informații despre regimul lui Lukașenko.

Anul trecut, a postat un film de o oră în care detalia ascensiunea murdară la putere a lui Lukașenko în 1994 și cum s-a ținut de putere de atunci. Filmul a fost vizualizat de peste 3 milioane de ori.

În 2018, Belarusul a încercat să îi închidă profilul de YouTube – atunci s-a decis să își mute abonații și conținutul pe Telegram. Aceasta a fost o decizie cheie în contextul protestelor din această lună. Telegram, spre deosebire de alte canale de socializare, cum ar fi Whatsapp, Facebook sau Instagram și site-urile de știri independente, s-a dovedit a fi cel puțin parțial rezistent la blocajele de internet impuse de guvern.

Sviatlou a spus că la începutul protestelor, Nexta a început ca un instrument de informare și un mijloc de știri – deși nu este o operațiune tradițională de știri.

Nu am crezut niciodată că se va ajunge la asta, că vor trage în oameni pașnici. După ce am primit fiecare dintre aceste videoclipuri, m-am gândit că nu vom primi și mai mult din această brutalitate. Dar, cu fiecare videoclip nou, am văzut că m-am înșelat și că autoritățile nu au limite pentru a-și bate oamenii, pentru a-i împușca.

Stsiapan Sviatlou: