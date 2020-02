De Livia Lixandru,

Erno Varga, tânărul de 31 ani din Oradea care lucrează ca spălător de vase, l-a făcut pe Andi Moisescu să-și ofere primul golden buzz pentru vocea sa.

„Muzica m-a salvat, m-a făcut să stau drept”, a spus concurentul care a început să cânte în corul bisericii.

Orădeanul a fost cel care a primit Golden Buzz-ul din partea lui Andi Moisescu. Erno a locuit până la 18 ani în orfelinate, mai apoi și-a luat viața în piept și s-a plimbat în numeroase județe, în speranța că-și va găsi rostul.

Acum, este angajat la un restaurant din Oradea, iar viața sa a început să se schimbe. Conform dezvăluirilor făcute de el, proprietarul localului a fost cel care l-a îndemnat să-și încerce norocul la Românii au talent.

„Am avut șocuri, că, uite, m-am acomodat aici și uite acum iar mă tot mută din centru în centru. De la Jibou la Șimleu Silvaniei, că ea a stat în Sălaj, după aceea maică-mea s-a mutat în Turda și tot așa. Pe mama o iubesc, o simpatizez, mi-e dragă, dar să nu se mai bage, că mi-e frică. Să nu se mai bage în viața mea.

Am fugit mult timp și mi-am ascuns numele de ea și nu voiam să fac de rușine restaurantul (n.r. locul în care muncește), mai ales că eram și eu un prăpădit, deci nu am fost băiat cuminte. Nu am fost un exemplu pentru societate, deși au fost mulți psihologi care au încercat să mă îndrepte, să mă integreze în societate și eram foarte dezinteresat de persoana mea, având în vedere șocurile alea și traumele pe care le-am avut”, a spus Erno Varga în prezentarea de la Pro tv, citat de Playtech.

Cine sunt concurenții care au impresionat juriul, în prima ediție a sezonului 10

Prima seară a noului sezon a adus pe scenă momente unice, iar jurații au fost cuceriți de talentul incredibil al participanților, care a stârnit reacții diverse: ”A fost ca un vis frumos”, i-a spus Andi Moisescu unei concurente.

Cei patru jurați, alături de Smiley și Pavel Bartoș, au fost surprinși de talentul celor care au urcat pe scenă, au aplaudat și s-au implicat în momentele pregătite de concurenți.

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Patrizio Ratto, Nadia și Cătălin Rădulescu, The Gummi Guru – George Faining, Mihaela Spinache, Hell Riders, Vlad Ciobanu, Horia Bucur, Wes P, Anamaria Bozga, Kiriku Brothers, Silviu Carabă, Kseniya Simonova și Ștefan Nistor.

