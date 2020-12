La 48 de ani, Florin Cîțu este la a o doua tentativă de a ajunge premier. În februarie 2020, Klaus Iohannis l-a mai desemnat o dată, dar acesta nu a ajuns în fața Parlamentului, pentru un vot de învestire.

Cîțu este senator de București, reales pe listele PNL. Are studii în America: a terminat Grinnell College (1996), are un masterat în economie în cadrul Iowa State University și a fost în trecut economist în cadrul Băncii Naționale a Noii Zeelande (2001-2003) și în cadrul Băncii Europene de Investiții (2003-2005).

Cîțu a mai lucrat ca economist șef (2006-2007) la ING și șef al departamentului piețe financiare (2007-2011), pentru ca ulterior să fie consultant și analist economic.

Dat afară de ING

Cîțu a fost trezorierul ING Bank în timpul atacului speculativ asupra leului, din toamna anului 2008. În acel moment, mai multe bănci românești au crescut dobânzile, alături de ING participând și Bancpost și Unicredit. A fost concediat de ING în 2011, decizie pe care Cîțu a considerat-o abuzivă.

„Am fost instiintat ieri (luni-n.red) ca sunt concediat. Nu stiu daca acest lucru are legatura cu episodul celebru din 2008 (atacul speculativ impotriva leului, in urma caruia o parte din trezorierii sefi au parasit bancile pentru care lucrau- n.red), dar nu cred ca acesta este motivul. Am decis sa actionez banca in judecata si sper sa castig”, a declarat atunci, pentru HotNews.ro Florin Citu , fost economist sef al biroului local al ING Bank .

foto: Hepta

PARTENERI - GSP.RO Detaliul ȘOCANT care a trecut neobservat în înregistrarea scandalului cu Coltescu: „În țara mea, românii sunt țigani”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Averea Dianei Șoșoacă e COLOSALĂ!!! Este cel mai bogat lider de la AUR

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2020. Berbecii ar trebui să rămână optimiști și să-și păstreze încrederea

Știrileprotv.ro Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său va declanșa suspendarea președintelui Klaus Iohannis

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021